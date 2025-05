Las patrullas no dan seguridad, al igual que los hospitales no dan salud. Festejar la inversión del Gobierno del Estado en patrullas, como si eso fuera a resolver el problema de seguridad en Jalisco, es tan absurdo como cuando los gobiernos, todos, incluido el de López Obrador, inauguran hospitales y luego resulta que no tienen quirófanos equipados, o, peor aún, médicos que los atiendan.

El gobierno de Pablo Lemus presumió la compra de 678 patrullas para la Policía Estatal, incluyendo una Cybertruck de Tesla, un lujo absurdo e innecesario que, así se la hayan regalado (el animal cuesta 2.2 millones de pesos) manda un terrible mensaje de frivolidad.

Las patrullas son necesarias; sin embargo, por más buenas o lujosas que sean, resultan absolutamente inútiles si no hay una política de seguridad. Para entender la dimensión del absurdo (estas comparaciones sirven para eso y solo para eso) es como si los directivos del Atlas o mis amadas Chivas le dijeran a la afición que para enfrentar la crisis de falta de resultados en la cancha van a comprar zapatos nuevos, incluyendo un par de los más caros del mundo. ¿Qué tiene que ver eso con el futbol? Nada, como nada tiene que ver la seguridad con las patrullas.

Las patrullas son solo parte del equipamiento; sin embargo, a los gobiernos les encanta hacer grandes ceremonias de entrega de vehículos para las policías. Todos los gobiernos municipales y estatales lo primero que hacen al llegar al poder es comprar patrullas y refinanciar la deuda. En ambos casos, lo común son concursos arreglados que generan mucho dinero al ganador y grandes retornos de dinero en efectivo que, en el mejor de los casos, se va a pagar deudas de campaña (a veces el dinero va directo a algún político, pero no vale la pena pensar mal).

Más allá de la posible corrupción en los concursos, lo importante es entender que es muy poco lo que la compra de 10, 50 o mil patrullas aporta a nuestra seguridad. El dinero mejor invertido en seguridad es el que se destina a capacitación y en sueldo de los policías, aunque sean de a pie; en más y mejores Ministerios Públicos y en capacidades de investigación de las fiscalías; en jueces bien pagados, que conozcan su materia y tengan verdadera vocación de justicia.

Al parecer nada de eso importa. Allá donde nosotros vemos un problema de seguridad, hay más de algún vivales viendo una oportunidad de negocio.

No nos digan, pues, cuántas ni de qué marca son las patrullas que van a comprar. Dígannos cuál es la política de seguridad, por qué esas patrullas son importantes para lograr los objetivos y con que parámetros se va a medir el resultado de la inversión. ¿Es demasiado pedir?