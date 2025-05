En sus primeros siete años de operaciones, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco vinculó a proceso a más de siete funcionarios estatales de primer nivel, todos pertenecientes al sexenio de Aristóteles Sandoval. En contraste, durante la gestión de Enrique Alfaro (2018-2024) no se sancionó a ningún integrante del gabinete, concentrándose las acciones en policías y agentes viales.

Entre los señalados del gobierno priista están dos ex secretarios de Salud: Jaime Agustín González Álvarez y Antonio Cruces Mada (este último aún en prisión), así como el ex titular de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro. También fueron vinculados Salvador Rizo Castelo, Daviel Trujillo, el ex jefe de gabinete Alberto Lamas y Felipe Tito Lugo, ex titular de la Comisión Estatal del Agua.

En cambio, sobre la administración emecista no hay registro de investigaciones contra altos funcionarios. La excepción es la Secretaría de Seguridad Pública: entre 2018 y 2024 se abrieron 751 carpetas contra 983 policías y agentes viales, con 203 vinculaciones a proceso.

El fiscal Gerardo de la Cruz reconoció que no se presentaron denuncias penales contra figuras del gabinete alfarista. “Lo considero natural porque cambió la administración, pero el partido gobernante es el mismo. Las denuncias suelen venir de los opositores”, justificó. Afirmó que también han abierto investigaciones de oficio.

Resaltó que la Auditoría Superior de Jalisco no presentó ninguna denuncia, pese a que tiene facultades para hacerlo. Subrayó que las vinculaciones logradas derivan de denuncias ciudadanas. Por eso hizo un llamado a la población a reportar actos de corrupción: “Hay delitos que prescriben a los cinco años”. En el ámbito municipal, fueron vinculados los ex alcaldes de Tototlán, Gabino “N”, y de Villa Corona, Luis René “N”.

Policías y agentes viales son los más señalados por corrupción

Los elementos de seguridad pública encabezan las denuncias por corrupción en Jalisco. Policías municipales, agentes viales y estatales concentran el mayor número de investigaciones por cohecho, abuso de autoridad y violaciones al debido proceso, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

Hasta ahora, esta institución ha abierto 751 carpetas de investigación en las que están señalados 983 elementos de distintas corporaciones. La mayoría de los casos involucran actos de extorsión directa contra ciudadanos en operativos de tránsito o revisiones arbitrarias, con montos exigidos que van desde unos cientos de pesos hasta decenas de miles.

Uno de los casos más recientes es el de Roselio Manuel “N”, ex agente vial vinculado a proceso por cohecho y abuso de autoridad. El 29 de agosto de 2023, junto con otro elemento que no ha sido identificado, detuvo en la Colonia Álamo Industrial, en Tlaquepaque, a tres conductores que circulaban en convoy con camiones sin placas. Tras revisar sus documentos, los uniformados acusaron falsamente a las víctimas de portar documentación apócrifa y les exigieron 50 mil pesos para no remitir los vehículos y detenerlos.

El representante legal de la empresa, al verificar que los documentos eran auténticos, se negó a pagar. Sin embargo, tras horas de presión, accedió a entregar nueve mil pesos. Días después presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que derivó en una investigación que culminó con la vinculación a proceso del ex agente, casi dos años después de los hechos.

Otro caso es el del policía vial César Antonio “N”, quien en el nodo Revolución, también en Tlaquepaque, detuvo a un conductor y le pidió mil 500 pesos para evitar la remisión de su vehículo por placas vencidas. Al no contar con el dinero completo, el ciudadano entregó 200 pesos y recibió como represalia el retiro de su tarjeta de circulación, con la instrucción de entregar el resto del dinero más tarde. Gracias a una denuncia interpuesta por un familiar del conductor, el policía fue vinculado a proceso y obligado a reparar el daño con poco más de 13 mil pesos.

En 2024, otro agente vial, Daniel “N”, también incurrió en prácticas similares en Tonalá. Detuvo a un conductor por llevar una placa parcialmente oculta y le exigió 15 mil pesos para evitar la remisión del vehículo. El ciudadano entregó seis mil pesos, además de otros 850 dados por el operador de la grúa. Aun así, el agente no fue vinculado a proceso en un primer momento, aunque la Fiscalía logró revertir el fallo mediante apelación.

Según Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, los policías municipales encabezan la lista de funcionarios investigados: 564 elementos señalados en 407 carpetas. Le siguen los agentes viales, con 242 elementos implicados en 220 investigaciones. De ellos, sólo 28 han sido vinculados a proceso. En tercer lugar están los policías estatales, con 177 elementos señalados en 124 expedientes.

De la Cruz Tovar llamó a la ciudadanía a presentar denuncias si son víctimas de corrupción policial. Pueden hacerlo de forma presencial en las oficinas de la Fiscalía, ubicadas en la calle Amado Aguirre 857, en la colonia Jardines Alcalde, Guadalajara; por teléfono al 33-1653-7783 y 33-1653-7784; o en línea a través del sitio fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx/denuncia.

Resultados de la Fiscalía

Policías estatales: 124 carpetas en las que se señala a 177 elementos (42 vinculados).

124 carpetas en las que se señala a 177 elementos (42 vinculados). Policías municipales: 407 carpetas con 564 elementos señalados (133 vinculados).

407 carpetas con 564 elementos señalados (133 vinculados). Policías viales: 220 carpetas con 242 policías señalados en ellas (28 vinculados).

Cifras en general

Carpetas abiertas en más de siete años:

6 mil 988 carpetas.

5 ex secretarios pisaron prisión, todos de la administración de Aristóteles Sandoval.

17 directores generales vinculados a proceso.

1 jefe de Gabinete, Alberto Lamas, está en prisión domiciliaria.

Se lograron 15 sentencias, 13 condenatorias.

Se vinculó a un ex magistrado del Tribunal Administrativo.

Se vinculó a un juez.

Se vinculó a cinco jueces municipales.

Se vinculó a 8 ex presidentes municipales.

Se ha vinculado a 372 servidores públicos.

Se alcanzó un monto de 17 millones 570 mil 579 pesos por el concepto de reparación del daño.

“Faltan reformas para fortalecer a la Fiscalía”

A menos de nueve meses de concluir su encargo como fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar advirtió que el combate a la corrupción no podrá avanzar con eficacia si no se realizan reformas legales que fortalezcan a este órgano autónomo.

Aunque reconoció avances durante su gestión, el funcionario subrayó que aún existen obstáculos normativos que limitan el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEAC), como plazos de prescripción demasiado cortos. “Muchas veces, cuando se denuncia algo, ya está prescrito”, señaló.

Recordó que en 2021 la entonces LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas importantes en la materia, pero estas nunca se publicaron en el Periódico Oficial para que entraran en vigor. Por ello, llamó a retomar esa discusión y ampliar los plazos de prescripción por lo menos a diez años. Incluso, planteó que ciertos delitos no prescriban.

También pidió revisar las penas aplicables a hechos de corrupción, pues muchas son “demasiado bajas” y permiten que los responsables solo enfrenten sanciones mínimas, como firmar ante el juez o pagar la reparación del daño.

Otra propuesta fue revisar la redacción de los tipos penales. Según explicó, muchas definiciones legales son imprecisas y dificultan llevar los casos ante un juez. “La forma inadecuada en la que se expresan los tipos penales muchas veces genera impunidad”, advirtió.

De la Cruz Tovar afirmó que no se trata de falta de trabajo por parte de la FEAC, sino de que las herramientas actuales son insuficientes. Finalmente, reiteró que su sucesor deberá ser independiente de los intereses políticos para conservar la legitimidad y autonomía del cargo.

Citan a declarar a empleados de Teocaltiche

Como parte de las investigaciones que ha iniciado por su cuenta, la Fiscalía Estatal en Combate a la Corrupción, el fiscal Gerardo de la Cruz Tovar afirmó que ya han comenzado a escuchar los testimonios de “poco más de una decena” de funcionarios públicos de Teuchitlán y Tala, ya imputados por irregularidades detectadas en el caso del Rancho Izaguirre.

“Ya se les hizo la lectura de derechos y se les entregaron sus copias para que puedan defenderse”, dijo el fiscal, añadiendo que, hasta el momento, “todos están localizables”.

Lo anterior, pese a que la investigación ya ha sido turnada a la Fiscalía General de la República, pues —dijo— se detectaron diversas irregularidades que deben ser solventadas, relacionadas desde posibles anomalías al ostentar sus cargos hasta omisiones en su actuar respecto de la existencia del rancho Izaguirre.

Señaló que es posible que entre estos funcionarios se encuentren incluso algunos de los policías que ya fueron detenidos por el caso del rancho, lo cual será posible identificar gracias a la colaboración que se tiene con la Fiscalía Estatal y la FGR, lo que estaría sumando ilícitos a las acusaciones en su contra.

Por otra parte, dijo De la Cruz Tovar, también se han iniciado investigaciones contra 11 funcionarios públicos del municipio de Teocaltiche, principalmente contra policías municipales, debido a que varios de ellos laboraban como tales pese a no contar con los exámenes de control y confianza que establece la legislación en la materia, lo cual pone en duda la forma en que ingresaron y en que laboraban dentro de la corporación.

En este caso apenas se pudo obtener declaraciones de aproximadamente tres funcionarios, pues otros no pudieron ser localizados, mientras que algunos más se negaron a rendir algún testimonio. Las investigaciones en ambos casos siguen.

¿Dónde denunciar?

El fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, recordó a la ciudadanía que, en caso de cualquier anomalía o situación de corrupción relacionada con cualquier servidor público, puede denunciar ante el organismo a través del sistema de denuncia en línea en https://fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx/denuncia o a los teléfonos 33 1653 7783 / 33 1653 7784, así como en sus instalaciones ubicadas en la calle Amado Aguirre número 857, en la Colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. En todos los casos es necesario acudir con una identificación oficial y todos los datos de prueba que se tengan respecto del caso, desde nombres, fechas y cargos, hasta documentación, imágenes, audios o video.

CT