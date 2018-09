"Chofis" pide mucho y da poco

Nada en gracia le cayó a José Saturnino Cardozo que Eduardo López se organizara una fiesta privada cuando el Guadalajara se encuentra a nada de pelear Copa y buscando un puesto en la todavía lejana Liguilla del Apertura 2018.

Aunque el Guadalajara sigue investigando los detalles de la reunión y, sobre todo, saber si hubieron más rojiblancos en esa fiesta en pleno “san lunes”, sí les cuento mis gambeteros que esa fue una de las razones por la que la “Chofis” arrancó desde la banca.

Siendo Gael el titular, el Guadalajara se vio mucho mejor, por lo que si López no agarra rápido el tren se podría quedar a calentar banquillo, más que ahora que se recuperen Orbelín Pineda y Michael Pérez, ya que la decisión del paraguayo será más complicada, porque tanto Alan Cervantes como Fernando Beltrán han levantado la mano para tener un puesto titular.

La renovación del salario de la “Chofis” ahí va, así lo dicen allá adentro, pero acá les cuento detalles.

Según se platica en los pasillos de Omnilife, el habilidoso jugador pide ser el cuarto mejor pagado del equipo, por debajo de Alan Pulido, Isaac Brizuela y Jair Pereira. Eso, en lo que cabe, no está tan lejos de lo que pretende ofrecer Chivas, que sí lo posicionaría como uno de los mejor pagados, pero la diferencia está en lo que quiere percibir.

Para no aburrirlos y se puedan salir a jugar la cáscara del lunes, el Guadalajara anda calculando 50% de aumento salarial, los cuales aún están lejos del 250% que exigen los representantes de López.

Pronto tendremos final en la novela, pero sí les adelanto que lo más seguro es que los dos doblen un poco las manos.

Atlas y su psicología

Increíble no es que el Atlas no pueda ganar o que no anote goles, increíble es que los rojinegros puedan tener su propio congreso de psicología aplicada al deporte, o al futbol más que nada.

No sé quién le puede dar credibilidad a un congreso representado por una de las instituciones más perdedoras del futbol mexicano y que si algo tiene, justamente, es que en lo psicológico no son muy fuertes.

Pero bueno, la cosa está hecha y fue un total éxito. Lo que se me hizo raro fue que no vi a toda la plantilla en primera fila, digo, por si se les pegaba algo, que no creo está de sobra.

El Atlas volvió a perder y está cerca de volverse el peor equipo de la historia, en un proyecto donde a sus dueños no les importa los resultados, sino las utilidades. Y se los digo así porque no sé de ni una empresa que entregando esos resultados mantenga a todos sus empleados, incluyendo a los que se hacen llamar de inteligencia deportiva, los que con esa inteligencia vendieron a su mejor delantero y trajeron a unos que no han podido convertir ni con marco abierto.

Ojalá que el Atlas mejore, porque ya hasta los memes empiezan a ser aburridos.