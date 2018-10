Chivas entre estrenos, reencuentros y una temprana eliminación

Apenas hace unos días, Chivas presentó su película en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y a decir verdad, el filme es bueno, en lo personal creo que lo mejor de todo son las historias que te muestran y que estoy segura, aunque no seas aficionado al Rebaño, te harán reflexionar.

Pero, mi propósito no es contarles de qué se trata la película, más bien, puntualizar en algunas cosas. Primero, en el reencuentro entre Matías Almeyda y algunos de sus ex jugadores, ellos más que disfrutar de la película, disfrutaron el ver al entrenador que los llevó a siete finales en las que lograron cinco títulos, que decir también de los aficionados, vaya revuelo que causó Almeyda ante la presencia de los fans rojiblancos, pero creo que el momento incómodo llegó cuando apareció Cardozo, la recepción no fue la misma y segura estoy, Pepe también lo notó.

Podría contarles mil cosas que pasaron en la presentación, pero también quiero hablar de lo que pasó el sábado.

Habíamos hablado hace unos días de lo complejo que se veía que Chivas lograra colarse a la Liguilla, y ante Morelia pasó lo que no podía pasar, el Guadalajara echó por la borda la última posibilidad de seguir soñando.

Quienes vieron el partido no me dejaran mentir, los rojiblancos pudieron haber liquidado el juego en el primer tiempo, sin embargo otra vez el rival se llevó los tres puntos y, aunque las matemáticas indican que hay una mínima posibilidad, ya no depende de ellos.

Chivas sumará tres torneos consecutivos sin Liguilla, ahora es momento de tomar decisiones, y no hablo sólo en cuanto a jugadores, también en cuanto a la directiva.

Ahora es cuando empiezan a pesar las decisiones equivocadas que se tomaron, dejar ir jugadores claves a los que no hubo ni siquiera intención de renovar, no traer los refuerzos necesarios para equilibrar a un equipo plagado de jóvenes que necesitan ser arropados por gente experimentada, y aunque hay quienes piden la cabeza de José Saturnino Cardozo, creo que es el menos culpable, aunque tiene su grado de responsabilidad; él llegó a Chivas en el momento menos esperado.

Ahora, Guadalajara deberá cerrar de manera decorosa el torneo, y enfocarse en el Mundial de Clubes, en donde el objetivo tiene que ser, intentar dejar el nombre de México en alto y no arrastrar el prestigio de Club.