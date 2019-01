Charros, rumbo a la Final en “caballo de hacienda”

La campaña 2018-2019 de La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) fue de grandes contrastes para los Charros de Jalisco; con severos altibajos durante la primera vuelta de la agenda ordinaria, en la que el equipo pasó de la parte alta a los más bajos niveles del standing, en tanto en la fase complementaria lograron un mejor desempeño coqueteando con la cima, no obstante al final no concluyendo lo mejor posible al haber culminado en la medianía de la tabla de posiciones, mas lograron -no sin apuros- calificar a la Postemporada como el sexto de los seis conjuntos que de los ocho escuadrones que integran la Liga son los que avanzan a los Playoffs rumbo al título.

Tras la calificación obtenida casi en el límite del final de la segunda vuelta, los campiranos albicelestes tuvieron un sólido desempeño en la primera serie de Postemporada (llamada de Repesca) dejando en el camino a sus acérrimos rivales, los Tomateros de Culiacán, al lograr las cuatro victorias necesarias ante sólo dos de los culichis, venciéndolos con destellos de gran espectacularidad en el estadio de la Colonia Tepeyac, en Zapopan, y generándoles la humillación final a domicilio.

Una vez resuelto con lucimiento el primer escollo que era ganarle a la tropa beisbolera de la capital sinaloense, los Charros se fueron a Mazatlán, Sinaloa, para desahogar los días viernes 11 y sábado 12 ed enero, en el Estadio Teodoro Mariscal, los dos cotejos iniciales de la fase Semifinal rumbo al campeonato de la actual campaña de la LMP, en que a la novena jalisciense corresponde enfrentar a los Venados del puerto sinaloense.

Fue así como jugando beisbol de gran calidad con enjundia y pasión deportiva, mediando gran actuación del lanzador abridor Orlando Lara, de los relevistas Felipe González, el recién integrado como sólido refuerzo Rafael Martín Romero, el monticulista preparador Chad Gaudin y el cerrador Sergio Romo, más una adecuada actividad tanto defensiva como a la ofensiva, los Charros vencieron el viernes 11 de enero por tres carreras a cero a los Venados en Mazatlán adjudicándose el primer cotejo de Semifinales, de la misma forma en que desarrollando un juego de pelota de gran calidad, con la extraordinaria labor de los lanzadores (el abridor Will Oliver con relevo de Chad Gaudin y el cierre a cargo de Sergio Romo), una excelente labor a la defensa y la ofensiva adecuada, el sábado 12 de enero blanquearon nuevamente a domicilio a los Venados mazatlecos 2-0, liderados en ambos cotejos por el Capitán José Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza.

En los juegos ocurridos en Mazatlán sí lució su gran experiencia y dotes de buen timonel Roberto “Chapo” Vizcarra Acosta, mostrando cada vez mejor estrategia haciendo brillar a los jugadores de su escuadra como un sólido y armónico equipo de polendas -con excepción de algunos que aún falta verlos jugar a plenitud acorde a su calidad y abultada remuneración-, logrando anotaciones a base de buenas jugadas sin depender casi necesariamente del gran potencial de algunos de sus peloteros capaces de conectar varios bambinazos en cada cotejo y defendiendo apasionadamente sus logros ofensivos mediante excelente labor de pitcheo y destacables lances a la defensiva.

Los Charros están colocados ya al frente del serial Semifinal bien plantados ante los aguerridos mazatlecos y “caminando en caballo de hacienda” estarán buscando lograr en su estadio las victorias que aún hacen faltan para enclavarse en la gran Final buscando el título 2018-2019 de la LMP, y sin duda “echarán toda la carne al asador” aprovechando la localía en los juegos a desahogarse entre ayer lunes 14 y mañana miércoles 16 de enero.

