Charros avanza con alta calidad en su juego

Es muy evidente cuando un equipo está embalado, con ánimo triunfador y la fortuna de su lado, y así se vio a Charros de Jalisco en los cotejos primero y tercero de la serie en que se impusieron por abultado marcador a los Naranjeros de Hermosillo, todo lo contrario a como se les observó en el segundo cotejo de la tríada al haber caído por la mínima diferencia ante la tropa de la capital sonorense, ya que no les sonrió la suerte y por más que lucharon hasta el final para remontar el adverso tanteador, les resultó imposible y sucumbieron.

Como es sabido, tras una fallida gira en la que sólo jugaron dos de los tres cotejos agendados del serial ante Yaquis en Ciudad Obregón, en que perdieron ambos juegos y no se pudo desahogar el tercero por el mal estado en que el temporal dejó el terreno de juego en el estadio de la tribu de la antigua Cajeme, los caporales albiazules de Jalisco regresaron a su casa, el estadio de la Colonia Tepeyac, en Zapopan, para desahogar crucial serie de tres cotejos ante Naranjeros ocurrida entre el 18 y el 20 de este alegre mes de diciembre de 2018 en curso, habiendo pasado bien la dura prueba al enfrentar al que hasta el inicio de esa serie era el equipo mejor posicionado en el actual torneo 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Los Naranjeros de Hermosillo arribaron a enfrentar a los campiranos albicelestes en el octavo serial de la segunda vuelta de esta campaña ubicados en el primer sitio del standing, aunque superando sólo con escaso margen a la tropa local que comanda Roberto “El Chapo” Vizcarra, que afrontaron el compromiso con toda la fuerza y actitud triunfante y fue así como en el primer encuentro efectuado el martes 18 de diciembre propinaron severa paliza a sus visitantes venciéndoles al son de 10 carreras a tres.

Recordemos que en ese primer encuentro del serial ante los capitalinos sonorenses los Charros dieron muestra de buen beisbol desplegando gran labor sus lanzadores, el abridor Marco Tovar, los relevistas Linder Castro, Mike Broadway y Chad Gaudin, así como el espectacular cerrojero Sergio Romo, con señaladamente buena labor defensiva y tremenda capacidad para producir carreras por su batería ofensiva.

Pero cuando el presagio era muy positivo y se auguraba una nueva victoria, en el segundo juego de la serie ante Hermosillo hubo infortunio en el pitcheo y falta de bateo oportuno, cayendo los Charros de Jalisco por la mínima diferencia de dos carreras a tres, no obstante haber dejado constancia de lucha constante y no bajando la guardia cayendo con la cara al viento.

Mas el conjunto jalisciense volvió a mostrarse embalado y con la suerte de su lado siendo así como jugando beisbol de gran calidad satisfizo nuevamente a su noble afición y en el tercer cotejo del serial apaleó por segunda ocasión a los Naranjeros ganándoles el cotejo al son de 12 carreras a una, quedándose con la serie y afianzándose en el segundo lugar del standing correspondiente a esta segunda fase del certamen acercándose de nuevo a la cima quedando a solamente medio juego de Hermosillo.

No obstante las derrotas sufridas en Ciudad Obregón, la suspensión del tercer cotejo de esa serie ante los cajemenses benefició al equipo jalisciense, ya que le sirvió el obligado descanso para que, además de aliviar el cansancio natural que a los peloteros provocan los azarosos traslados entre plazas lejanas de la LMP, pudiera también contar su staff de pitcheo con día extra para recuperación de fatiga en sus brazos, de ahí que el timonel Roberto Vizcarra pudiese modificar el orden usual de sus serpentineros abridores y reajustar el rol a efecto que pudiera lanzar el tercer cotejo de la serie ante Naranjeros el oriundo del vecino país del Norte, William Oliver, en vez del recién llegado José Pablo Oyerbides, resultando en mayor fortaleza para lograr el triunfo.

Hay que advertir que aunque no se vio tan sólido como suele ser, es de expresar fue acertado darle la bola ese día a Will Oliver en vez de a Pablo Oyerbides, pues el oriundo de Newport Beach, California, hizo un buen trabajo espaciando ocho imparables y admitiendo sólo una carrera de los sonorenses, a los que aunque no sin apuros en diversos innings logró controlar apropiándose la victoria, respaldado bien por relevistas, buena defensa y gran ofensiva, ganando un juego de capital importancia y así Charros arrebató la serie fortaleciendo la dominancia sobre Hermosillo, ya que hasta antes de ese cotejo ambos escuadrones tenían parejo el récord entre sí en relación a número de juegos ganados y derrotas, debiéndose recordar que el tema de la dominancia entre los equipos es un factor sumamente importante para determinar ventaja en caso de empate en el standing además que provocó que la escuadra local esté ya acometiendo con mucho ánimo positivo la gira por Culiacán, ya que se está enfrentando en serie de tres cotejos a los Tomateros, jugándose entre ayer viernes 21 y mañana domingo 22 de este frío pero festivo diciembre.

Charros tiene ahora, como se ha dicho ya, un conjunto equilibrado en todas sus líneas como son la defensiva en el cuadro y los jardines, además de un staff de pitcheo sólido y una sobresaliente capacidad ofensiva capaz de marcar la pauta en la pizarra además de mostrar capacidad de respuesta para remontar marcadores adversos, cuenta además con excelente respaldo en los jugadores de banca e incluso material humano de gran calidad fuera de roster activo para suplir en caso de lesiones o baja de juego de cualquier pelotero titular.

Charros debe regresar de la gira con varios triunfos a fin de cerrar la agenda ordinaria en casa ganando serie a Mazatlán y calificando sin problema a Postemporada.



