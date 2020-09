Qué buena chacota se traen en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Clasificaron al argentino Sergio “Maravilla” Martínez como sexto Mediano del mundo. El nombre del sudamericano brinca de inmediato ante el grupo de listados, los más son desconocidos, un astro que hace de prestigio a su División y al mismo organismo, y da de qué hablar de la AMB en época de pandemia.

La fiesta ha durado días, hasta que la tape algún dicho de Óscar de la Hoya, o una declaración de Mike Tyson.

Resulta que “Maravilla” regresó a los tinglados después de seis años, derrotó a José Miguel Fandiño, en Mediano, el 21 de agosto en Torrelavega, España. Apenas una pelea más. En 2014, su anterior exhibición, lo estropeó Miguel Cotto.

No sorprende el guateque de la AMB, el boxeo de repercusión global está soportado por lonas de poca credibilidad y algunos golpes de seriedad. El ruso Sergey Kovalev, en noviembre, en una pelea de estudio, 10 rounds casi casi de exhibición, fue noqueado en el round 11 por el tapatío Saúl “Canelo” Alvarez. Kovalev perdió así el campeonato Semicompleto OMB. Días después declaró “que no saben de este deporte si creyeron que ganaría. No tenía el peso y sufrí mucho para marcarlo, muchas noches sin dormir, simplemente porque, claro, era una propuesta económica muy interesante para mí. Aquellos que creyeron en mi victoria sobre ‘Canelo’ y apostaron para hacerse millonarios, fue la avaricia la que les jugó una mala broma, su avaricia”. Publicaron agencias.

Y DAZN, la plataforma que contrató a “Canelo”, cuida su negocio. Le ofrece al tapatío aproximadamente la mitad de los 35 millones de dólares garantizados por pelea. Y esto no se trata de la pandemia y la reducción de costos, es la percepción de DAZN, de que Golden Boy no ha cumplido con su obligación contractual, de entregar un evento de primerísimo nivel, del “Canelo” cada año. Publicó Notifight.com.

DAZN quiere a un adversario que de veras le ponga trabas a “Canelo”, y así el producto que transmitan sea negocio… Y por ahí estaré atisbando.