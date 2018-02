Casa permisiva

La presidencia de Donald Trump ha sido presa de innumerables alegaciones y sin embargo se mantiene firme. Aquellos que seguimos de cerca la política exterior hemos sido testigos de alegatos y circunstancias que sin duda habrían quebrado el círculo interno y la gobernabilidad de otras administraciones sin embargo parece caricaturesco la forma en cómo se desenvuelve la presidencia actual.

Personajes imposibles de inventar ahora caminan en la Casa Blanca sin mucha consciencia de las consecuencias de sus acciones a nivel global, hemos soportado el carácter grosero y neoyorkino de Scaramucci y la completa ignorancia de Sean Spicer pero yo esperaba que al comprobarse los abusos domésticos de Rob Porter finalmente la postura de la administración cambiaria y se refugiara en lo que una presidencia republicana está basada, la integridad moral.

Desde la renuncia hace un par de días del ex jefe de personal de Trump no mucho ha cambiado dentro de la casa más poderosa del planeta, los apoderados por el presidente continúan acudiendo a los medios para entregar el mismo discurso de siempre disculpando a la presidencia y fingiendo no tener conocimiento de las faltas cometidas por su equipo.

Cualquiera que fuera el presidente proveniente, de la ideología que fuera, tiene la responsabilidad de cuidar la reputación de la institución que representa, la Casa Blanca pierde credibilidad siempre que aparece en los medios por las razones equivocadas. El edificio está diseñado para exponer el poder que guarda dentro de sus paredes al mundo entero y creo que en este momento se retrata o se refiere a ella como una burla.

Podemos no estar de acuerdo con las políticas radicales que el presidente propone, pero debe ser el pueblo norteamericano a través de sus representantes en el Congreso y Senado los que pongan un alto a la complicidad diaria en el gobierno. Ahora sabemos que el FBI y las personas más cercanas al presidente tenían conocimiento de los delitos por parte de Rob Porter desde enero de 2017 y el silencio o la ignorancia argumentada los hace igualmente culpables.

En este espacio mi objetivo será analizar y criticar los sucesos que considero relevantes para ustedes, nuestros lectores, no pretendo tener la razón sólo busco que a través de mi opinión filtrar la enorme cantidad de información que sin tenerla presente puede en algún momento irrumpir nuestra vida diaria. Sin partido, ventaja e ideología sólo busco compartir con ustedes una retrospectiva del mundo actual. En este espacio y con sus comentarios los invito a iniciar un diálogo basado en el principio comprobado en el somos parte de una cultura global. Sobre estas líneas no habrá límites ante la discusión, mi promesa es siempre poner en contexto los temas pertinentes. Ahora la palabra la tiene usted.