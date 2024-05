"Canelo" no le ha fallado al CMB

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo que hay un sector de la prensa que lamentablemente vive de criticar al "Canelo", y que todo el tema de David Benavidez ha sido generado por David Faitelson y otros. También opinó sobre si pierden credibilidad los organismos que rigen el boxeo mundial cuando campeones de elite o taquilleros no arriesgan su campeonato ante el retador oficial.

—Por el actuar de "Canelo", no necesita a los organismos que rigen al boxeo para su negocio, advertimos que hace lo que le da la gana...

—No es verdad, y estos son comentarios solamente para encrespar a sus detractores, la gente que busca criticarlo. Saúl es un boxeador que ha estado en la cima del mundo y ha peleado con todos. Con todo y ello, hay un sector de la prensa que lamentablemente vive de criticar al "Canelo", de lograr buen rating, de lograr buenos números porque es popular, entonces lo molestan con todo tipo de acusaciones y provocaciones.

—¿Pierden credibilidad los organismos que rigen el boxeo mundial cuando campeones de elite o taquilleros, no arriesgan su campeonato mundial ante el retador oficial, y a quien le dan largas para enfrentarlo?

—Al menos en el Consejo Mundial de Boxeo, no es el caso. Todo el tema de David Benavidez ha sido generado por David Faitelson y otros. Benavidez ganó el derecho para combatir con "Canelo", y ese derecho se ejercía en el mes de marzo. Para esa fecha, Benavidez anunció que él pelearía en otra división en junio, y eso será el 15 de junio. "Canelo" hizo su pelea en mayo, entonces, al Consejo Mundial de Boxeo, no le ha fallado a ninguna orden, él peleó contra Yildirim, cuando se le pidió que peleara con Yildirim. Todas estas son especulaciones, maquinaciones, y las famosas fake news.

—Cuando Oscar de la Hoya dijo en 2000 que ya no pagaría sanción a los organismos mundiales, su papá, José Sulaimán Chagnon, ex presidente del CMB, dijo: "Si no hay organizaciones mundiales, ¿quién los representará para el campeonato?... pues nadie. El boxeo es un deporte de campeones, si no hay campeones, no hay boxeo"...

—Definitivamente esa es la realidad, es un ciclo común que sucede, cuando el boxeador está en sus inicios sueña con ser campeón mundial, y hace todo para llegar a ser campeón mundial, y es el organismo el que le da una estructura, el que lo protege, el que pone reglamentos, el que pone todos los lineamientos para llevarlos poco a poco a disputar un título, a ganarlo y a mantenerse por mucho tiempo. Cuando hay súper estrellas como Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather Jr., "Canelo" Alvarez, ¿qué suele suceder?, que hay distracciones y que llega un momento en el que la realidad es que sus promotores, para quererles ahorrar cuotas de sanción, o para poder quedar bien, llega un momento en que puede venderse una pelea sin que esté el título de por medio, pero usando la fama y el prestigio que en su momento ese campeonato les dio. Es un juego poco común pero conocido, pero la realidad ahí está, ahí están todos los campeones, la gran mayoría son personas responsables que están contentos con su campeonato y con pertenecer al organismo. Sólo puedo hablar acerca del Consejo Mundial de Boxeo, y la experiencia es esa.

—La AIBA quiso erigirse en organismo para regir boxeo profesional. La IBA, Asociación Internacional de Boxeo, mutación de la AIBA, anunció esta semana que, los próximos seis meses verán algunos cambios extremadamente emocionantes para la IBA, centrándose en el camino de nuestros atletas, desde el boxeo amateur hasta la transición al ámbito profesional...

—Es muy claro, la AIBA, como se llamaba antes, ahora es IBA, está desconocida por el Comité Olímpico Internacional, y no es nada más que otro organismo que ahora está incursionando en hacer eventos amateur, profesional, semi profesional, y están promoviendo boxeo. No se sabe si son promotores, managers y organismo, no se sabe cuál es su estructura, y al estar ofreciendo dinero a los medallistas olímpicos, pues qué bueno que al boxeador le den su dinero, pero simplemente hay muchas dudas, de un comunicado que sacó el Comité Olímpico de la procedencia de dichos fondos. Todo esto es muy político, altamente político y controversial. Lo único que yo sé, es que la IBA no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, y que esté en riesgo el boxeo en desaparecer de Los Angeles 2028. De aquí a allá, pues van a pasar muchas cosas, ya veremos qué sucede. Nosotros apoyamos lo que sea bueno para el boxeador, no se sabe exactamente si esta medida es verdadera, si es buena, si tiene algunas condicionantes, pero, pues vamos a ver qué pasa, está bueno el pleito entre el COI y la IBA... Y por ahí estaré atisbando.