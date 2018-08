“Camello” recibe homenaje

“La anécdota que más recuerdo, es cuando fui a pelear a Córdoba, Argentina; llegué y nadie me conocía, no me dejaban entrenar en el gimnasio; después me vieron entrenar y a un aficionado le gustó la gorra que llevaba puesta y se la regalé; al otro día, otro aficionado me pidió mi camisa, y también se la regalé, y éste me preguntó que qué me gustaría que gritara el día de la pelea, le dije ‘grita México’. La noche del combate, al segundo round, empecé a escuchar ‘México, México’, después gritaba toda la arena el ‘México, México’; en el séptimo round se dividieron los gritos de apoyo por México y Argentina, perdí por decisión, me ovacionaron y el público protagonizó pelea campal. Al vestidor llegó un aficionado y me dijo que me habían visto ganar y que ‘mi cuñado es el juez, y sabes, cuando llegue a la casa ya verá’. La pelea fue ante Carlos Wilfredo Vilches en 2000”, es Juan Carlos “Camello”.

Rodríguez, tapatío ex campeón nacional ligero y superligero, quien recibió el martes homenaje en el ring del Centro de Espectáculos y Arena El Jefe en Monterrey, organizado por el promotor Rosalío Avilés.

Sigue el “Camello”: “La empresa El Jefe en realidad empezó con una función que estelaricé, me tocó inaugurar hace 15 años porque Rosalío Avilés quiso ser boxeador, no lo logró y una vez me vio pelear, le gustó mi estilo, así me invitó. Me siento honrado por el homenaje recibido en su 15 aniversario”.

“Camello” fue boxeador técnico, cerebral, pegada respetable y peleas ante rivales de primer nivel. Se eternizó como campeón nacional superligero, el cinturón lo defendió 14 veces, varias en el ring de El Jefe, “me avisaron por teléfono que ya no era el campeón, para darle oportunidad a la gente nueva, porque la frenaba. Mi última pelea fue ante Eliud Flores en Mazatlán en 2011, la gané por nocaut”. También fue campeón internacional, continental y Mundo Hispano CMB. Su récord quedó en 91-19-2.

Del barrio de Analco, vive a metros del histórico gimnasio Arce de la Arena Coliseo, “Camello” fue asesorado por Rafael “La Cobra” Mendoza, quien le concertó peleas en Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, “don Rafael le brindó oportunidad a mucha gente, estuvo trabajando con lo mejor”.

Juan Carlos peleó ante “Maestrito” López, “Cobrita” González, Ramón Marchena, David Kamau, Oba Carr, Livingstone Bramble, Marcos Maidana, Wilfredo Negrón, ante este último ofreció arte de la defensa y el ataque en Puerto Rico; en ring side, Félix “Tito” Trinidad, sorprendido por la calidad del tapatío, preguntó al ocupante de la butaca de al lado, Óscar de la Hoya, y también promotor de la pelea, de dónde había sacado al boxeador mexicano.

Juan Carlos ahora es maestro, enseña en el gimnasio Julián Magdaleno, “ya saqué boxeadores profesionales, a Pedro Castro, el “Viejito”, el “Tatuado”, hay varios amateurs”. Y por ahí estaré atisbando.