"Camarón" arrincona a Gervonta

Ya pasaron seis años de aquella noche que conocimos a William “Camarón” Zepeda, fue en marzo de 2017 en el Parque San Rafael de Guadalajara, ofreció exhibición del arte de la defensa y el ataque, púgil completo, técnico, con pegada, elegante, conocimiento de cada centímetro del ring, además "con mucho parecido físico y boxístico al legendario Salvador Sánchez", dijo el periodista tapatío Luis Ignacio Luna en su crónica para la televisión que transmitía el espectáculo del nacido en San Mateo Atenco.

"Camarón" le ofreció cátedra al local Gabriel Gollaz Valenzuela, era su décima victoria, presentación que imaginó que podría alcanzar importantes metas, ascender en la difícil pirámide para conquistar el campeonato del mundo, ganar a oponentes que también crecían en calidad. Hoy Zepeda es número uno de los pesos ligero de la AMB, reúne 28 peleas en su registro, todas ganadas, 24 por nocaut, palmarés inmaculado que expondrá ante el filipino Mercito Gesta, el 9 de septiembre en sede por definir. El oriental representa a escuela boxística de primer nivel, su récord, 40-3-3 y 17 nocauts favorables. Es peligroso.

Mantenerse victorioso colocaría al "Camarón" en línea directa para un enfrentamiento con el estadounidense Gervonta ‘Tank’ Davis, campeón mundial AMB de las135 libras, 61.235 kilos, señalado como siguiente enorme negocio del boxeo global. El de San Mateo Atenco no solamente recibiría la oportunidad, ganaría el campeonato mundial, reúne conocimientos para indigestársele a Gervonta.

Ya en alguna oportunidad "Camarón" confió que le han dicho que tiene parecido físico y boxístico con Salvador Sánchez, “me lo han mencionado los aficionados, muchos comentaristas. Me causa mucho orgullo esa comparación, es una responsabilidad, porque no a cualquiera se le puede hacer una comparación así. Salvador Sánchez hizo su propia historia, ahora me toca hacer la mía".

William “Camarón” Zepeda admira a Ricardo “Finito” López "boxeaba bonito, fuerte, no se dejaba pegar, y abajo del ring muy centrado. También admiro a Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez de gran corazón, nunca se dejó caer a pesar de que tuvo peleas fuertes", publicado el 26 de noviembre de 2020 en Match en EL INFORMADOR... Y por ahí estaré atisbando.