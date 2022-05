Benavidez está levante y levante la mano

Tras el anuncio oficial de la tercera edición Saúl “Canelo” Alvarez-“GGG” Golovkin, en peso Supermediano, el 17 de septiembre, un nutrido pelotón de boxeadores se arremolina en torno al tapatío y campeón mundial Supermediano absoluto, para ser tomado en cuenta como su siguiente adversario. Buscan sacarse la lotería.

Antes, levantó la mano Jaime Munguía, una ocurrencia que a sus dirigentes no les prosperó. También ha insistido el mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, el inmaculado ex campeón mundial Supermediano, que hoy transita por la categoría Semicompleto, y quien seguramente no pondría trabas para bajar de peso y enfrentar al jalisciense.

David Benavidez, invicto en 26-0, con 23 nocauts favorables, no deja de levantar la mano, insiste en un enfrentamiento con Álvarez. El sábado 21 de mayo, Benavidez noqueó en tres rounds al canadiense David Lemieux, en el Gila River Arena en Glendale, Arizona. Lo castigó con severidad, aprovechó su mejor estatura, alcance y pegada poderosa para enviar a la lona en el segundo capítulo al oriundo de Montreal. La superioridad del nacido en Phoenix, quedó manifiesta en el tercer round, la esquina de Lemieux detuvo lo que ya no tenía sentido. Benavidez así conquistó el campeonato Supermediano interino del CMB.

Con 1.84 metros de estatura y 1.89 metros de alcance, Benavidez presume un boxeo de choque, de no ceder un centímetro del cuadrilátero, por momentos parece que no le interesa recibir castigo, estilo muy de los boxeadores de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos, muchos son tirapiedras, como los anunciaba el gritón, “quién es el más macho”.

Con esta acotación, Benavidez podría resultar un cómodo adversario para “Canelo”, sí, recibiría combinaciones peligrosas, pero nada que no pueda resolver el tapatío, podría hasta lucirse si presenta la estrategia de la primera edición con Golovkin, caminar hacia atrás sin dejar de lanzar combinaciones.

Por cierto, desde que “Canelo” debutó en Las Vegas, promovido por Oscar de la Hoya, la primera con “GGG”, ha sido su obra maestra, ofreció una exhibición de peleadorazo, que lamentablemente ha sido la única en Estados Unidos. El veredicto fue empate. En nuestra tarjeta ganó el tapatío al kazajo...

Y por ahí estaré atisbando.