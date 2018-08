Marco Fabián sí quiere venir a México, pero también quiere cobrar más. El que quiera azul celeste, que le cueste.

Pese a que el Frankfurt ya no requiere de sus servicios, el mediocampista se quedó con un sueldo alto en su actual club, donde percibía unos 100 mil euros al mes.

Quizá, y sólo quizá, dos o tres equipos en México son capaces de pagar esos exorbitantes sueldos, por un jugador que ya está más para allá que para acá.

El problema es que Marquito no se quiere quedar en el millón 200 al año, ya que busca llegar a los dos millones, algo que prácticamente se pone imposible para la Liga MX, ya no hablemos de las Chivas, quienes están en consolidación financiera y que sólo le “abrieron las puertas” para quedar bien públicamente, aunque saben que es muy difícil traerlo de vuelta, pese a que al jugador le motivaba disputar el Mundial de Clubes.

Bueno, para no hacerles el cuento largo mis queridos gambeteros, los únicos que se han mostrado interesados en toparle a ese sueldo son los del país vecino del Norte, quienes rápidamente aclararon que podrían pagarlo, pero que no sería un sueldo libre y que él tendría que apoquinar sus impuestos, algo que no agradó mucho al habilidoso jugador.

Después de reunirse con sus asesores, éstos vieron en potenciales patrocinadores la posibilidad de poder llegar a esa meta de salario, por lo que Fabián tiene una verdadera oportunidad de llegar a la MLS y reunirse con sus amigos los Dos Santos y Carlos Vela.

Ya veremos si prioriza el futbol o lo económico.



Buscando director deportivo

Les había dicho que el Guadalajara anda con todo en búsqueda del director deportivo.

Los rumores apuntan a que Efraín Flores estaría cerca de tomar el puesto, pero aún están llevando el proceso con calma.

Algo que sí les puedo adelantar es que Flores Mercado es el elegido de Jorge Vergara, aunque Amaury y José Luis Higuera todavía estarán explorando candidatos, sobre todo explicándoles de qué se trata el trabajo y a quién le tienen que rendir cuentas, además de cuánto será el poder que verdaderamente manejarán.

El perfil idóneo que anda buscando el Rebaño es quien se meta poco en lo operativo y financiero, pero que esté ahí para las relaciones con jugadores y directivos, algo que está prácticamente roto luego de los despidos y malas negociaciones, además buscan quién se encargue de los contratos, algo que ya se notó que desconocen.



Roles protagónicos con el Tri

Vaya des…orden que traen en la Selección de México. No se deciden por el próximo estratega nacional, ya que todos quieren meter su cuchara.

Evidentemente Yon de Luisa, al ser el nuevo mandamás de la Femexfut, quiere elegir y por eso se ha tardado, porque no sólo él quiere hacer pesar su voto, sino que al menos cuatro equipos ya pusieron candidatos sobre la mesa.

Lo que al parecer sí se mantiene es que será un técnico extranjero, aunque no conozca el futbol mexicano.