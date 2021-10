¿Será que hay aviadores en el DIF Guadalajara? Parece que así es. La primera prueba es Mario Ávila Campos, quien cobra como maestro en el Centro de Desarrollo Comunitario 22 del DIF municipal y se lleva 14 mil pesos al mes que suman más de 250 mil pesos al año.

El asunto es que este “funcionario” tiene funciones ajenas a su puesto, como quien le maneja medios a Martha Elia Naranjo, secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores del DIF Guadalajara (SideDIF).

La pregunta es por qué el sindicato no le paga directamente a sus colaboradores y por qué tienen que usar una plaza de maestro para pagar a alguien que no trabaja para los niños y niñas de Guadalajara.

Recientemente el alcalde Pablo Lemus anunció que iniciará una investigación contra la lideresa sindical por abuso de poder y enriquecimiento ilícito, pues han dado de baja a 107 trabajadores supernumerarios al servicio íntegro de Martha Elia. El charrismo sindical debe terminar en Guadalajara.



* * *



El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco recibió ocho amparos contra la reforma que topa a 104 mil pesos las pensiones doradas de ex altos funcionarios, principalmente ex magistrados y ex diputados.

La meta de Héctor Pizano, titular del organismo, era comenzar a aplicar en octubre las reducciones de jubilaciones que superan los 200 mil pesos mensuales. Sin embargo, parece que todo quedará en buenas intenciones.

Esas son las consecuencias de legislar para la tribuna a partir de una iniciativa -más que impugnable- enviada por el gobernador de Jalisco. O tiene asesores jurídicos muy balines o lo hacen deliberadamente sólo para salir en la foto un momento, pero sin cambiar nada de fondo.



* * *



Los dos partidos pequeños del Estado, Hagamos y Futuro, son los únicos que se han mostrado críticos en torno a la consulta sobre el pacto fiscal.

Ambos institutos políticos han señalado que el ejercicio puede derivar en una simulación y promoción personal del gobernador que quiere figurar como el muchacho chicho de la película gacha.

De hecho, Hagamos ha remarcado el riesgo de que esta consulta se use como campaña política para influir en la elección extraordinaria de Tlaquepaque.