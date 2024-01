“Arrancando el año y repartiendo huesos”

Pues primero que todo, deseo a mis solitarios lectores que este año sea lo máximo, para cada uno de ellos, fuente de felicidad; si usted tiene amigos en Morena, serán de bienestar, pero, en fin, que les deseo que les toquen puras noticias buenas empezando con salud, amor y dinero, que desde lejos se les note la felicidad.

De los pesares que tendrán que padecer es que, a pesar del tiempo que llevan las campañas, estas todavía seguirán cuando menos otros seis meses, sin que tengamos esperanza alguna de un buen Gobierno; de eso olvídese, ya que permanecerán los malos gobiernos, tal y como los hemos padecido los pasados cuatrocientos años.

En lo federal, la campaña ha sido muy larga y ya están tan repetidos y enfadados que Claudita, para desenfadarse, se casó con Dulces Nombres (se llama Jesús María) y están entregados a los deleites del amor y con eso se hacen más pasaderas las campañas y, según la mayoría de encuestas que, reitero, no son creíbles pero aun así se publican, pero además ella es la favorita del preciso, porque así lo dispuso el pueblo.

La segunda candidata en popularidad es nada menos que Xóchitl Gálvez, que va por los partidos asociados, entre otros, el partido del tal Alito, a quien yo declaro que no es digno de que le preste una foto de mi cartera; y también es apoyada por un tal Marco, panista que no canta mal las rancheras, y por lo que queda del PRD, ah y dicen que también está apoyada por la sociedad civil y que es la esperanza de que no repitan los morenistas y sus aliados.

Y cierra vuelta un incógnito candidato por el partido del gobernador de Jalisco, que todavía no sabemos quién será porque el candidato era el marido de Marianita, ella sí muy popular aunque todavía muy joven, y él, que prefirió seguir de gobernador a perder, pero ya veremos si les resulta haber enfadado a Alfaro que de ser el candidato ideal hasta que lo enfadaron y les dijo “ahí está su arpa, yo no toco” y en mi opinión hubiera sido en el estado el candidato más popular.

En el Estado, quien parece favorito es el mega ultra popular presidente de la ciudad que, según la mayoría estadística, es de lejos el preferido. En una encuesta cuyo resultado miré, dicen que en segundo lugar está Laura Haro, de parte del PRI-PAN-PRD y “sociedad civil”, que será lo que usted quiera. Y en tercer lugar se encuentra, según esa encuesta, el partido oficial con un montón de rémoras y la candidata sería la otra Claudita (Delgadillo), a la que yo la valoro mejor que esa encuesta.

Por lo demás, está en veremos el grueso de la perrada que formarán diputados y munícipes, que también cobran y muy bien, pero ya veremos.

