Andrés y su manía de torcer la ley

Muy temprano en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a los mexicanos y al mundo una señal contundente de cómo ejercería el poder que tanto había buscado y recién había adquirido; y lo hizo antes de cumplir un año como Ejecutivo de la Nación, primero, en agosto de 2019, encarcelando a Rosario Robles, y un par de meses después, dejando en libertad a uno de los capos del narcotráfico más buscados por el gobierno de los Estados Unidos de América del Norte, Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Pero la realidad es que el tabasqueño ha venido torciendo las leyes a su antojo desde que asumió en la silla presidencial, y el hecho que ahora se haya inventado un decreto para blindar las obras insignia de su administración al catalogarlas como de seguridad nacional, no debiera sorprendernos, pero quizá sí preocuparnos.

Rosario Robles

El 13 de agosto, López Obrado exhibió el primer signo no solo de poderío sino también de sed de venganza al enviar a prisión a Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero habiendo sido también de su gente más cercana años atrás cuando bajo los colores del PRD ambos desempeñaron los cargos de dirigente nacional de ese partido y luego jefe del Gobierno capitalino del entonces Distrito Federal.

Robles se encuentra en prisión preventiva justificada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, bajo una medida cautelar impuesta por su presunta participación en el caso La Estafa maestra, acusada de dos delitos de ejercicio indebido, cometidos de manera continuada, ilícitos que no son considerados graves, pero el juez, sobrino de Dolores Padiera, con quien Robles mantiene una rivalidad, la dejó en prisión.

Ovidio

Tras el fallido operativo de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, luego de que había sido capturado por uniformados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció meses después, haber dado él la orden de detener el operativo porque “lo que más me importa es la vida”, dijo.

General Cienfuegos

En su momento, AMLO también contó con la complicidad del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para exonerar y no ejercer acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, quien en octubre de 2020 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), acusado de cinco cargos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, tras haber sido extraditado a México bajo la promesa de que las autoridades de nuestro país emprenderían la investigación correspondiente, éstas no cumplieron y dieron carpetazo al caso.

Tren Maya

En noviembre de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras a su cargo relativos a infraestructura con el objetivo de que ningún recurso legal las frenara, y dado que la construcción de el Tren Maya enfrenta ya demasiados litigios, por los que incluso la obra había sido detenida, en días pasados echó mano de dicho decreto para retomar la construcción del Tren Maya.

López Obrador confirmó que desde la semana pasada en el gabinete de seguridad, se decidió catalogar la obra como de seguridad nacional, por lo que ahora estará bajo la responsabilidad de las Secretarías de Seguridad Pública y Gobernación.

Caro

Tras la aprehensión del narcotraficante más requerido por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), Rafael Caro Quintero, un juez suspendió su extradición a la Unión Americana.

El fundador del cartel de Guadalajara es acusado de tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La justicia de Estados Unidos lo buscaba, entre otros delitos, por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena. El presidente de México dijo el lunes en su conferencia matutina que se han presentado amparos que intentan frenar la entrega de Caro Quintero a Estados Unidos, y que se está viendo el proceso, “se va a actuar desde luego, como siempre, de manera legal. Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar que no haya corrupción”, señaló el mandatario.

Pío López Obrador

La Fiscalía de Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR) propuso el “no ejercicio de la acción penal” contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por los videos difundidos en agosto de 2020 donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos de manos de David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Por su parte, el Director General Jurídico en materia de Delitos Electorales de la FGR señaló al juez que ya revisó el proyecto de No Ejercicio de la Acción Penal planteado por la FISEL y que una vez que concluya el estudio del mismo, emitirá la determinación que corresponda para que el ministerio público pueda determinar la carpeta de investigación en el sentido de no proceder contra Pío López.

Metro

La Fiscalía de Ciudad de México ha frenado la comparecencia de la exdirectora del Metro Florencia Serranía por la tragedia de la Línea 12. El llamado a declarar se había dado a conocer la semana pasada, después de que un grupo de víctimas solicitara una rendición de cuentas por parte de la exfuncionaria sobre el mantenimiento que recibió la línea del transporte antes que de colapsara dejando 26 personas muertas y un centenar de heridos.

Sin embargo, Teófilo Benítez, abogado de un grupo de afectados por el derrumbe del 3 de mayo de 2021, refirió que Serranía no será citada a rendir entrevista por el caso de la Línea 12 ya que la Fiscalía dice “se pueden violar sus derechos humanos”.

El rol de la exdirectora del Metro ha sido uno de los más cuestionados, pero ha sido protegida por el presidente de la República y el Gobierno de su amiga Claudia Sheinbaum.

“No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, ha pronunciado en días pasados el presidente de nuestro país, quien juró defender y respetar nuestra Carta Magna. A casi cuatro años de Gobierno, López Obrador, tuerce las leyes, las cambia, las ignora, las menosprecia y se burla de ellas. Y le restan todavía dos años de gobierno. Por eso digo que quizá debamos empezar a preocuparnos, porque tal vez todavía nos falta ver lo peor del gobierno de Andrés Manuel.