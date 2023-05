Andrés, qué bueno que te aliviaste

Quiero decirte que tenía la esperanza de que ahora que estuviste enfermo hubieras recapacitado en tu actuar, pero veo que no fue así, sino que tomaste nuevos ánimos para seguir dividiendo al país, queriendo ser el Presidente solo de tus seguidores, que empiezan a verte como realmente eres: una persona vengativa que llegó a la presidencia con el solo fin de vengarte de todos los que, según tú, son tus enemigos.

Sigues polarizando al país con todas tus ocurrencias y, como vimos, dándole línea a tus esbirros para que aprobaran las leyes que ni siquiera leyeron ni conocieron. Ojalá se las hubieras platicado para que tuvieran conocimiento de lo que estaban aprobando.

Al ver que la oposición pudiera hacerte sombra en la aprobación de tus iniciativas, empezaron a buscar nuevas sedes para que sesionaran hasta que sesionó el Congreso en sede alterna, solo con senadores de Morena, pues no fue convocada la oposición y ahí cada 13 minutos aprobaron las reformas que te urgía aprobar.

Dentro de lo que desapareciste fue el INSABI, que creaste al principio de tu administración sustituyendo con él al Seguro Popular, pero tu INSABI solo le costó al pueblo pues no funcionó y tuviste que desaparecerlo. Sigues vendiendo espejitos a los que te creen, diciendo que dejarás un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, aunque vemos que sigue la escasez de medicinas.

La desaparición de Financiera Rural que tanto ayudó al campo de México, la desapareces diciendo que fue pura corrupción, la que se magnificó en tu administración. Con qué cara verás a los campesinos que no solo no los has apoyado, sino que les has quitado su forma de financiamiento. Si existió corrupción en la financiera o en otras instituciones, corrígelas, pero no estés desapareciendo instituciones que tenían tanto tiempo. Pero eso no puede ser, pues sólo tú eres el poseedor de la verdad y no aceptas tus equivocaciones.

Con el INAI, con tal de que no se conozcan tus cuentas, mejor lo desapareces. Recuerda que gracias al INAI se conocieron las corruptelas de la “estafa maestra”, de “la casa blanca de Peña” y otras, que gracias a ellas llegaste a la presidencia. No te das cuenta de que no fue el voto por ti, sino en contra de las corruptelas del pasado.

También desapareces el CONACYT, al cual desde hace tiempo le traías ganas. También le quitaste a Fonatur la administración del impuesto al turismo, dándosela al ejército y destinándolo para el Tren Maya.

Modificaste la “Ley Minera”, creaste “la Aerolínea Militar del Bienestar” y en total 20 reformas que tus “corcholatas” aplaudieron, incluyendo ya entre éstas a Monreal como líder del Senado que te convenía tenerlo a tu lado, no obstante que hacía más de un año no tenías comunicación con él.

Tus “corcholatas” están dándose cuenta de lo fácil que han resultado los cambios y reformas de leyes. Están tomando nota para cuando alguno de ellos tenga la palabra y ya no te necesite para poder hacer los cambios que le convengan. Pero también nos estás abriendo los ojos a los mexicanos para estar atentos en las nuevas elecciones y, si alguna de tus ‘corcholatas’ alcanza a llegar, tengamos los candados suficientes en el Congreso para poder poner un alto a las arbitrariedades de algún gobernante con iniciativa y con sed de venganza.

Lo de Segalmex es una vergüenza, pues el fraude es mayor al de ‘La Estafa Maestra’ y no lo persigues. Lo mismo está pasando con el Director de Migración, a quien sigues sosteniendo en su puesto no obstante que está siendo investigado por la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez.

Andrés, ¿qué veremos en el futuro próximo? Pues ya estás con tus patadas de ahogado al final de tu periodo.

Qué lástima que nunca recapacitaste como presidente de todos los mexicanos, a los cuales tuviste la oportunidad de unir y fue lo contrario, ya que polarizaste al país.

Andrés, por favor, tienes que recapacitar en tus actitudes.