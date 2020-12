Andrés López, ¡ya se te fue Poncho Romo!

Conozco muy bien y desde hace mucho tiempo a Poncho Romo, un gran y visionario empresario, multiexitoso en innumerables áreas de la empresa privada.

Poncho fue el mejor miembro de tu Gabinete, Andrés Presidente, pero aunque quiera Poncho ser muy generoso contigo y diga que apoya tu proceder, lo real es que siendo tan capaz, útil y visionario en tu Gabinete, se decepcionó y se hartó que no le hicieras caso.

Si lo hubieras tomado en cuenta de acuerdo a su capacidad y visión, que no lo hiciste, no hubieras realizado tus múltiples ocurrencias y caprichos, no hubieras cancelado la excepcional y gran empresa cervecera que ya se había iniciado en Mexicali, poniendo falsas razones que no tenían verdad; también si hubieras escuchado la asesoría sabia de Poncho, no hubieras cancelado el nuevo Aeropuerto de Texcoco que ya estaba en construcción y con un gran futuro promocional y prestigio para México.

Otra de las grandes acciones negativas con las que Poncho no está de acuerdo es que prohibiste en México la producción maravillosa de la energía solar, que es un gran éxito a nivel mundial; luego la cancelación de cientos de guarderías infantiles. La realización del tren ‘dizque’ turístico en el Sur, cruzando Chiapas y con agresión ecológica, con una gran inversión. Luego la equivocada refinería Dos Bocas, que está localizada en un lugar erróneo, con el suelo equivocado, arena y pantanos.

Si Poncho Romo hubiera tenido participación en todas esas acciones basadas en tus caprichos y ocurrencias, no estarían realizándose.

Poncho, un caballero y gran realizador exitoso de multiempresas, se expresó positivamente de ti, evadiendo ponerte en ridículo Andrés López.

Otra grave ocurrencia que divide a México es el recorte económico que hace injustamente la Federación a esos 10 Estados y Municipios; en Jalisco perjudica a los habitantes de los 125 municipios ¡y asimismo en los demás Estados!, ¡vaya ocurrencia injusta, ilógica y arbitraria!

Andrés López, te va a doler la cabeza porque vas a extrañar la ausencia de Poncho Romo, aunque él diga que seguirá apoyándote y promoverá inversión privada y extranjera, a pesar de tus caprichitos y absurdas ocurrencias.