Anahí, un padre sin consuelo y una fiscalía muda

“Mi hermano, el papá de Anahí, es al que le han hablado, no sé de dónde la verdad, no me animo a preguntarle porque lo veo muy mal, ojalá pudieran platicar con él, pide el apoyo de ustedes los medios de comunicación para ver si a ustedes les dicen algo, alguna respuesta por parte de las autoridades o de la Fiscalía, ya que nosotros por medio de ustedes hemos dado la cara. Ellos no nos han hablado para preguntar -como padres de familia que también son- ojalá puedan conseguir una entrevista con ellos y de verdad eso que sí nos ayudaría mucho, porque lo que queremos es que la gente no siga creyendo que mataron a una delincuente, queremos justicia y que no sigan encubriendo asesinos, y además esos policías ¿dónde están? ¿siguen percibiendo sueldo? Mi hermano ni siquiera ha podido trabajar, le envío el número de mi hermano, entiéndame también usted que es madre de familia”.

Ayer se cumplió un mes de que policías de Guadalajara dispararon en contra de los tripulantes de un vehículo cuando circulaban por avenida Colón, en la colonia 18 de Marzo. Aquella madrugada del 15 de junio viajaban en ese carro tres jóvenes de unos veinte años, una señora de 50 y una joven de 19, Anahí, a quien hirieron en la cabeza con un impacto de bala. Todos integrantes de una familia que se trasladaba a la Cruz Verde Leonardo Oliva ya que uno de ellos presentaba convulsiones, dijeron que al ir por la avenida comenzaron a ser perseguidos por la patrulla, antes de cruzar la calle Natividad Macías los elementos dieron el primer disparo, la familia dice que hicieron señas de que detendrían la marcha, pero vino el segundo impacto. Pese a que Anahí se estaba desangrando por la herida en la cabeza, señalan que el trato de los uniformados fue violento.

Ellos nunca aclararon ante los medios los motivos de la persecución y el uso de sus armas. Desde entonces la Fiscalía dijo estar a la espera de los peritajes y las autoridades municipales de las investigaciones de la Fiscalía.

El 18 de junio el área de prensa de la dependencia estatal confirmó que los jóvenes -familiares de Anahí- que fueron detenidos por supuestamente portar armas, quedaron libres bajo reservas. El Ministerio Público no encontró elementos para enviarlos a prisión preventiva. La delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República debe ser notificada de todas las detenciones de sujetos armados. Informó que esa madrugada no recibió parte alguno.

Los cuatro policías fueron retenidos y quedaron en libertad, se sabe que permanecen laborando en la Comisaría tapatía, desarmados y sin patrullar.

El papá de Anahí, don Arnulfo, me mandó el domingo un mensaje: “lo siento, no puedo hablar”.

Ayer en la reunión semanal con medios, la Fiscalía de Jalisco no informó del tema.

Un mes, una muerte más entre otras tantas, un padre sin consuelo. El caso, sin respuestas.