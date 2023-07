Alfaro: renuncia y rompimiento

La renuncia de Enrique Alfaro a buscar la candidatura a la Presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC) es la consecuencia más reciente de la tensa relación que mantuvieron los últimos meses el jefe político del bastión más importante de votos de ese instituto político y el creador y dueño de la franquicia partidista naranja, Dante Delgado.

Esa disputa interna por el rumbo del partido naranja y las diferencias que tuvieron por las decisiones tomadas por la dirigencia nacional de cara a los procesos electorales ocurridos este año, como no competir en Coahuila y el Estado de México, pero sobre todo ante el 2024, que Alfaro expresó nítidamente en su mensaje del viernes donde asegura que concentrará todos sus esfuerzos para tener un buen cierre de Gobierno sin buscar ninguna candidatura, no le generó ni dentro ni fuera de MC las condiciones para convertirse en candidato presidencial.

“MC ha optado”, expresó en clara alusión a Dante, “por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas, la opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales, por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política: ser parte de algo en lo que no creo”.

Pese a esta clara expresión de rompimiento con la dirigencia nacional emecista, Alfaro dijo que se mantendrá atento a lo que suceda en ese partido, al que expresamente no renunció a su militancia. Dante por su parte respondió ese mismo día que del mensaje de Alfaro “lo único que no compartía es la falta de diálogo. Lo ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe”.

Pese a la potente irrupción que sorpresivamente tuvieron los partidos de oposición hace tres semanas que anunciaron, junto con organizaciones de la sociedad civil, la construcción de un Frente Opositor, con lo que arrebataron la conversación a las “corcholatas” del oficialismo de la 4T, Alfaro criticó esta alianza al considerar que los partidos de oposición no están abiertos, por preservar sus privilegios, a construir un proyecto de Gobierno “verdaderamente abierto a la sociedad”.

Lanzó, sin embargo, señales para dejar abierta la posibilidad de buscar un eventual futuro político por otros senderos al comentar que si “en algún momento” la oposición reacciona, podrán contar con él “para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México”.

De estos opositores, el primero en reaccionar al mensaje de Alfaro, fue el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, partido con el que Dante y el propio Alfaro siempre se han negado a aliarse, quien lo respaldó así en sus redes sociales: “Reconozco y comparto el diagnóstico que con toda claridad ha expresado el gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaro. El futuro de México peligra si no presentamos un frente unido que integre TODAS las fuerzas políticas de oposición y a la ciudadanía. En una democracia, lo último que se agota es el diálogo, así que ¡vamos a entrarle! ¡Abrazo fuerte, gobernador!”. El fin de semana, también el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, y la aspirante presidencial, Xóchitl Galvéz, dijeron estar de acuerdo con Alfaro de ampliar el Frente. Aunque el gobernador y alcalde emecistas de Nuevo León y Monterrey, Samuel García y Luis Donaldo Colosio, respectivamente, se pusieron de lado de Dante, al negar cualquier posibilidad de alianza con el PRIAN.

Habrá qué ver si lo que viene ahora es la escisión de los militantes naranjas de Jalisco del partido “aislacionista” de Dante. Veremos.