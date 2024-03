¡Alarmante amenaza!

Al margen de quien resulte ganador en la jornada electoral, si bien es cierto que hay cierta preocupación de lo que pueda suceder alrededor de las elecciones del próximo 2 de junio aquí en México, también nos debe mantener alertas de lo que pueda acontecer en la jornada electoral del 5 de noviembre en Estados Unidos, porque dependiendo de quien salga electo será el trato y la relación con nuestro país. Y con lo declarado por el ex presidente Donald Trump el sábado pasado en el aeropuerto Dayton en Vandalia, Ohio, con un discurso repleto de ataques y retórica cáustica, se prenden las alarmas ante las amenazas de desestabilizar el país y la manera despectiva en que habla sobre los inmigrantes.

Fueron graves su advertencias, como el señalar que “Estados Unidos nunca tendría otras elecciones” si él no ganaba, redoblando su apuesta por una visión apocalíptica a lo largo de todo el discurso. Y la amenaza fue directa, al decir, “Ahora, si no me eligen, será un baño de sangre para todo el mundo”, aclarando que “eso será lo de menos. Será un baño para todo el país”.

La amenaza hizo recordar lo que fue capaz de provocar el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington cuando se invadió el recinto legislativo, que le han provocado cargos penales vinculados a sus esfuerzos por revertir su derrota electoral. Y el sábado, además de reiterar sus falsas afirmaciones sobre la elección -lo que también resulta preocupante-, llamó “rehenes” y “patriotas increíbles” a quienes tomaron parte en la violenta toma del Congreso y han sido consignados.

Trump fue más allá enviando mensajes -para muchos “indescifrables”-, cuando dijo: “No creo que vayamos a tener otras elecciones, o ciertamente no unas elecciones que sean significativas”.

Y volvió a hacer referencia a los inmigrantes, con un lenguaje incendiario y deshumanizante, de quienes dijo “no sé si se les pueda llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas”.

Además, en su incendiario discurso de odio, hizo referencia a los aranceles que planea imponer -en caso de llegar a la Casa Blanca nuevamente- a los automóviles importados para evitar la competencia extranjera de la industria automotriz, lo que sería un golpe muy fuerte para México. Solamente como referencia, el Departamento de Comercio del país vecino informó que las importaciones de autos desde México llegan casi a los 20 mil millones de dólares, convirtiéndonos en el principal exportador, por delante de Japón. El año pasado exportamos 33 millones de unidades, de las cuales 2.55 millones de vehículos fueron enviados a Estados Unidos.

Por el lado que se le vea, las declaraciones de Trump amenazan las estabilidad social, la relación comercial y confirman lo que piensa de nuestros connacionales -que son la mayoría de los inmigrantes-, a quienes aparte de ser “criminales, drogadictos y violadores” ahora resulta que son “animales”, porque “... no son personas”. Trump, una alarmante amenaza.

¿Usted, qué opina?