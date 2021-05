Agua, seguridad y elecciones

Dos temas tienen a Jalisco en vilo desde hace algunas semanas: el incremento de la violencia y la escasez de agua. Los ciudadanos hablan de eso, los candidatos también. El gobernador no, él habla de otras cosas, como la añoranza de sus épocas de futbolista o el triunfo de Tepatitlán, aunque sea en la liga de ascenso sin ascenso porque, como el adolescente que quiere cambiar la conversación porque sabe que cada vez que se toca el tema sale mal parado, sabe que lo que tiene son explicaciones y excusas, no respuestas. Los candidatos de oposición no quieren hablar de otra cosa, saben que es ahí donde pueden hacer daño, aunque la mayoría no tenga la más remota idea de cómo solucionar ni uno ni otro problema.

Hay dos preguntas pertinentes al respecto. La primera es si el gobierno de Alfaro es responsable en alguna medida de los problemas de seguridad y falta de agua. La segunda es si los candidatos a presidentes municipales y diputados realmente pueden hacer algo al respecto.

Comencemos por la responsabilidad del gobernador. Por más que Alfaro quiera quitarse el golpe de la seguridad argumentando que el combate al crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal y que la escasez de agua es efecto de la sequía, ambas son verdades a medias. Todos los asesinatos son por definición delitos del fuero común. Cuando se presume que hay crimen organizado se convierte en asunto del fuero federal, es cierto. El problema es que hoy todo se presume que es crimen organizado y se olvida que las autoridades locales son responsables de lo que sucede en el territorio. ¿Dónde termina la violencia cotidiana y comienza el crimen organizado?

Cada quien mueve la frontera a conveniencia. El 22 de noviembre de 2018, cuando era gobernador electo, Enrique Alfaro se paró en la Rotonda de los Hombres Ilustres y, con un montón de ilustres detrás, dijo: “Los gobernadores somos responsables de la seguridad en nuestro estado por mandato Constitucional”. Tenía razón entonces, y tienen razón ahora los que le exigen que se haga cargo.

Las autoridades del agua en Jalisco no son responsables de la sequía, lo son de la falta de políticas preventivas que provocó la falta de agua en las casas. Esta no es la primera ni la peor sequía de la historia del estado, tampoco el primer año que hay tandeos. Pero los datos sobre la escasez de agua en las fuentes de abastecimiento se tuvieron desde la segunda quincena de noviembre y nada se hizo durante cinco meses.

Vamos a la segunda parte. ¿Pueden hacer, o van a hacer algo, los futuros alcaldes y diputados en estos temas? Los alcaldes tienen mucho que ver con la seguridad. Hay que exigirles propuestas serias, algo que vaya más allá de la crítica a los gobiernos actuales. Y al que gane, resultados. En materia de agua me temo que es poco lo que pueden hacer y nulo lo que harán, pero sobre todo podemos apostara a que en cuanto comience a llover, cambiarán de tema.

Los temas de seguridad y agua influirán mucho en las próximas elecciones, pero me temo que los que ganen influirán muy poco en la solución de los problemas.

