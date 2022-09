AMLO, se retracta de su histórica promesa

Era el año de 2010 -hace 12 años- cuando en aquel entonces el candidato a la presidencia -por segunda ocasión- Andres Manuel López Obrador esto dijo en un mensaje grabado: “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad. No es así. No es con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. Lo que se tiene que hacer es atender lo social. En lugar de estar pensando que en ese gabinete de seguridad está el secretario de defensa, el secretario de marina, el secretario de gobernación, el secretario de seguridad pública, el procurador, debería estar el secretario de desarrollo económico, el secretario de educación, el secretario de salud”.

En el 2012, en la antesala de la elección presidencial, en otro mensaje grabado volvió a ratificar su postura sobre la posición del ejército: “Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esa función, es otra, defender la soberanía nacional. No podemos seguir exponiendo al ejército, no podemos socavar al ejército. Ese es mi plan y no va llevar seis meses y que sea la nueva policía federal que se haga cargo de la tranquilidad y seguridad pública”.

En noviembre de 2018, a solo días antes de asumir la presidencia, en el programa Tercer Grado de Televisa dijo “Nunca lo he dicho” de regresar el ejército a los cuarteles. Y presionado por los panelistas ‘medio reconoció’ al señalar que “puede que lo haya dicho una o dos veces, pero no en discursos públicos”. Pero si en mensajes grabados de campaña para la televisión. Y agregó, queriendo defender: “No fue así. Yo he cuidado durante muchos años mis convicciones, además, conozco la historia del ejército”.

Y tres años y nueve meses después de asumir la presidencia -ayer en la mañanera-, a pesar de sus innumerables promesas -plasmadas en testimonios grabados- de regresar el ejército a sus cuarteles, reconoció públicamente -fue obligado a admitirlo ante la realidad de los hechos- al decir “Si, cambien de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?. Estoy convencido de que la paz es fruto de la justicia, todo eso lo estamos haciendo, pero imagínense que íbamos a hacer con la Policía Federal como estaba. El pueblo estaba indefenso”.

Se retracto, corrigió, aceptó y reconoció que los hechos contradicen su histórica promesa. Pero tuvieron que pasar 12 años y en el cuarto año de su administración para admitir algo que decía de ‘dientes para afuera’, pero que la realidad en su interior era un proyecto muy distinto. Un plan, que como dice la organización Human Rights Watch, “formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una amenaza a los derechos humanos y la transparencia”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net