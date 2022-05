AMLO por fin reconoció la violencia que nos azota

Hace apenas dos meses un informe -que tuvo amplia difusión internacional- mostraba que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 18 están en México. El estudio destaca que nuestro país se había consolidado por tercer año consecutivo como el epicentro de la violencia homicida urbana. Y en las conclusiones subrayaba el documento que la política de seguridad ‘Abrazos, no balazos’ implementada por el presidente López Obrador simplemente no funciona.

La respuesta desde Palacio Nacional -como era de esperarse- fue dirigiendo ‘su dedito’ a “el sensacionalismo conservador que quiere crear un ambiente de que en México impera la violencia” y que era falso que en el país hubiera “ingobernabilidad”. Agregó que sus enemigos políticos estaban “preocupados por los cambios que se están llevando a cabo”, pero que las estrategias aplicadas desde que llegó a la presidencia estaban funcionando.

Desafortunadamente los hechos sangrientos que a todas horas suceden en México y la frialdad de las estadísticas no respaldan esa posición oficial de que no tenemos un problema, cuando en la realidad tenemos una pandemia de violencia.

Ayer en la mañanera, al presidente lo traicionó su subconsciente y se contradijo cuando hizo referencia a la visita del canciller Marcelo Ebrard a Washington y hablaba del flujo de migrantes a través de México con destino a Estados Unidos. López Obrador dijo que ante el problema que crece todos los días, Estados Unidos no ha actuado con la eficiencia que se necesita, y reprochó que no se le haya dado celeridad al plan migratorio que resolvería muchos problemas (?), y que mientras tanto habría que seguir ‘dando la mano’ al vecino. “Tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio y paradójico -y vaya que lo es-, para proteger a los migrantes. NO CONVIENE LA TRAVESÍA POR EL PAÍS, ES MUY RIESGOSA”. Por fin lo admitió.

Tenía que justificar la posición de’ policía fronterizo’ que estamos asumiendo, pero en la explicación, que terminó en contradicción a su postura de que estamos muy bien en cuanto a la violencia, y reconoció que transitar por México no es lo más recomendable por el grado de violencia que se vive, no solamente para los migrantes, sino todos a quienes aquí vivimos.

Así como ha sido con la pandemia -que se actuó tarde y con displicencia-, la disminución de la inversión extranjera -quese ha perdido por la falta de confianza-, el crecimiento económico -donde tenemos un retroceso-, etc, etc, etc, la violencia no se puede ocultar detrás de discursos sin argumentos, con mentiras, y menos ante las estadísticas y realidades a las que todos los días nos enfrentamos. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net