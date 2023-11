AMLO, “cautivador” o embaucador

Los “piropos” y agradecimientos que manifestó el Presidente Joe Biden a su homólogo Andrés Manuel López en su encuentro del viernes pasado en San Francisco no sé si fueron sinceros, pero dio la impresión de que se lo “pitorreo” en lo primero -porque AMLO no habla una pizca de inglés- y lo exhibió en lo segundo. Lo primero que le dijo el mandatario estadounidense para abrir la conversación fue: “Mi amigo, es bueno verte de nuevo”, y para “romper el hielo” hizo referencia a la cena de un día anterior, donde “te sentaste al lado de mi esposa. Eras tan cautivador que me preocupaba que le gustaras mas que yo”. Broma que no fue festejada como se esperaría por parte del inquilino de Palacio. Y ya en la conversación le agradeció las “efectivas operaciones de contención” en nuestro país por las caravanas de migrantes (?).

Todo parece indicar que el agradecimiento sobre la “contención” fue más bien un comentario sarcástico a la realidad que se vive en la frontera entre ambos países. En los últimos días de agosto del año pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que ese mes se realizaron casi 233 mil detenciones de inmigrantes a lo largo de la frontera, lo que representa un aumento del 27 por ciento en relación al mes anterior, convirtiéndose ese periodo en el más elevado en intercepciones. Y en octubre de ese mismo año, la misma autoridad reportaba que en el ciclo fiscal que terminó en septiembre, se realizaron 2.7 millones de capturas de migrantes, convirtiéndose en un récord. Y el mismo viernes, mientras en San Francisco estaban sentados Biden y López Obrador externando “piropos” y dando agradecimientos, en Washington un funcionario del Departamento de Seguridad Interior (DHS) informaba que en los últimos seis meses se han deportado a 380 mil migrantes que entraron “ilegalmente o sin autorización”, lo que significaba “una cifra récord”. Entonces, o el presidente Biden “tiene otros datos” -parafraseando a López Obrador- o se trató de una pulla sarcástica para que se opere con otra dinámica o bajo otros protocolos y que se evite que las caravanas de migrantes sigan arribando por miles a la frontera estadounidense.

Pero López Obrador más que un “cautivador” -calificativo de Biden- es un embaucador -prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado, según la Real Academia de la Lengua-, que se refleja en el apoyo popular del que goza por parte de un sector de la población, que en estos momentos -parafraseándolo otra vez- los halagos le “caen como anillo al dedo”, porque esos supuestos reconocimientos o mensajes de elogios -que no los entiende- le ‘dan más alas’ para continuar con su proyecto de transformación y extensión de su influencia transexenal, como se puede verse en su intento por apoderarse del Poder Judicial con su terna de abnegados y subordinados candidatos a suceder al ex ministro Arturo Zaldívar, cuando no cuentan con experiencia en impartición de justicia, como lo requiere la ley y como lo comentara atinadamente en alguna ocasión Luis María Aguilar Morales, ex presidente de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación: “La independencia de los jueces, es la esencia del juzgador. La justicia requiere de jueces que resuelvan conforme a los principios y derechos reconocidos por la Constitución”.

¿Usted, qué opina?