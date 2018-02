AIBA, ni saben en lo que se van a meter

“COI amenaza con excluir el boxeo de las Olimpiadas 2020”, es el encabezado del cable publicado por agencias, un tema constante que tiene basamento en los jueces de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA), quienes han emitido decisiones para favorecer, históricamente, a los competidores europeos. Una mafia bien organizada.



El cable, publicado en Notifight.com, señala que la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) ha reconocido que “no está satisfecha” con el informe elaborado por la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) sobre sus problemas de gobernanza, finanzas, arbitraje y antidopaje y que, por tanto, podría excluir al deporte de las próximas citas olímpicas.

El presidente del COI, Thomas Bach, explicó que el organismo está “extremadamente preocupado” por la deriva del deporte.

La AIBA nombró el pasado sábado nuevo presidente interino, al uzbeko Gafur Rakhimov, tras la renuncia inesperada del también presidente interino Franco Falcinelli.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro los principales afectados por las decisiones incorrectas fueron Irlanda, Kazajistán y Estados Unidos, quienes perdieron combates contra púgiles de Rusia y Uzbekistán.

La AIBA)suspendió cautelarmente a los jueces y árbitros de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro mientras llevaba a cabo una investigación por sus polémicas decisiones. Los 36 jueces y árbitros que trabajaron en los Juegos Olímpicos “no participarán en ningún evento de la AIBA hasta que la investigación llegue a una conclusión”.

Los controvertidos jueces y árbitros siguieron trabajando prácticamente sin trabas hasta el final de los Juegos. A boxeadores mexicanos también los atracaron en anteriores Juegos Olímpicos.

En 2011 la AIBA anunció su incursión en el boxeo profesional, el escenario, los Juegos Olímpicos de 2016. En 2012 el ex presidente del CMB, José Sulaimán confió que “el doctor Ching- Kuo Wu (ex presidente de la AIBA) me traicionó”.

— La AIBA, incursionará en el boxeo profesional, lo anunció su presidente, el doctor Ching-Kuo Wu, ¿qué opina al respecto?

— Que me traicionó y me usó el presidente de la AIBA, es lo único que le puedo decir.

Así respondió José Sulaimán en torno a la noticia que hizo oficial el doctor Wu (renunció en noviembre de 2017) el 2 de agosto de 2011. Añadió Sulaimán: “Le conseguí 31 votos, ganó por cuatro, y luego la cosa era que nos pondríamos de acuerdo, y me traicionó; mire, la Carabina de Ambrosio y la AIBA Professional Boxing (APB) es lo mismo, no tienen experiencia, ni saben en lo que se van a meter. Bueno… ya le dije todo”.

En 2016, Mauricio Sulaimán inició un movimiento para frustrar los intentos insidiosos del ex presidente de la AIBA Dr. Ching–Kuo Wu, en su intento de permitir la participación de boxeadores profesionales en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil.

Sulaimán anunció que cualquier campeón del CMB y cualquier boxeador dentro de las primeras 15 posiciones de las clasificaciones, que participe en las Olimpiadas, sería expulsado del organismo.

