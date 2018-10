A votar que el NAICM se va a cancelar

Hoy arranca la consulta nacional sobre la ubicación del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Mexicanos y morenos al grito de guerra, un voto para Santa Lucía en cada escrutador te dio.

Como lo leen, parroquianos. Los encargados de los centros de votación son simpatizantes de Morena. Ellos contarán tu voto, mi voto y el voto del que no vaya a votar. Que para eso son los simpatizantes: máquinas de ganar elecciones y consultas.

En ese contexto, Carlos Lomelí nos regaló un arrebato de sinceridad casi censurable, al responder a la pregunta de por qué no había casillas en el aeropuerto.

“Sinceramente creo que se nos pasó. Hay que decir las cosas como son”. La voz de la Cuarta Transformación en Jalisco habló y siguió hablando y nos dejó sin habla.

“Llevaremos a cabo la Cuarta Transformación sin imposiciones y sin autoritarismos”. Y de una vez sin sesos, sin ton ni son y sin sentido común, ese enemigo de la “pejecracia” moderna.

“Somos un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, por eso no lo podemos omitir de esta decisión”. Extraño concepto de pueblo representado en menos del 1% del pueblo que va a poder votar porque no hay más boletas.

“Será un ejercicio histórico, inédito y que marcará un parteaguas”. Cuidado con el perro de la retórica. No se dejen engañar. Si “len” la oración de adelante para atrás, se desvela el mensaje oculto: será una marca inédita que nos partirá la cara histórica con un paraguas.

Aguas ahí. ¡Salud!

***

Hasta el escritorio de la Refundación, nos cuentan, llegó una carta de Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Don Enrique Alfaro, ¿cómo que desaparecerá el Instituto Jalisciense de las Mujeres? La petición de Eternod Arámburu es para que mantenga al Instituto porque, digan lo que digan, no es lo mismo una subsecretaría que un organismo con autonomía jurídica y financiera.

Testarudez o rectificación, he ahí el dilema para el próximo góber. A ver si no sale contraproducente. Al emperador, recuerdan los parroquianos de la barra, no le gusta que le digan que va desnudo.