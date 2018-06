2 de julio: algunas recomendaciones

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla dice el dicho popular. Así, el día 2 de julio, salvo que pase algo verdaderamente extraño, sabremos con una medida significativa de certeza quién de los candidatos a presidente de la república ha ganado la elección.

Mucho se habla actualmente sobre sí existe un voto secreto, un voto oculto, un voto de vergüenza y demás calificativos que se le pretenden endilgar a una verdadera sorpresa electoral. Y es que en general el consenso de las encuestadoras de tradición es que va de puntero con una amplia ventaja López Obrador y pelos más pelos menos Anaya va segundo muy cerca de Meade.

Si usted me ha leído anteriormente sabrá que López está muy lejos de ser santo de mi devoción, pero ante la inminencia de la jornada electoral y de su potencial victoria me gustaría hacer algunas recomendaciones a aquellas personas que votaron por él y a aquellas que votaron en contra.

(i) No insulte a sus conocidos. Un error importante en la vida es valorar más el matraqueo político que existe en los medios que las relaciones que construyen su vida real. Meade, Anaya, López y el Bronco no lo conocen a usted; si se tomó una foto con ellos, no están enterados ni interesados en lo más mínimo de su existencia. Para ellos, hoy, usted es un voto potencial, mañana un número intrascendente.

Así, se le pide que si gana López no amenace con abandonar el país cuando no tiene ni para ir a Chapala, no le endilgue el adjetivo de jodido a su amigo simpatizante de Morena aunque su sueldo tampoco haya subido durante varios años; si gana el Frente o el PRI no acuse a su contador de formar parte de la mafia del poder, no le ladre al votante que es un traidor de la patria al nivel de Santa Ana solo por no ver las virtudes que hacen que usted equipare a López con Juárez.

(ii) Trabaje. El cambio macro no está en uno mismo, pero en una medida considerable usted controla su vida.

Sí, ciertamente afecta mucho el tipo de cambio, el precio de la gasolina, el enfoque que se tenga frente a la inversión extranjera, la cantidad de muertos por la crisis de seguridad. Todo ello es fundamental, pero su vida y su negocio parten más de lo que haga usted con ellos que de lo que le imponga el gobierno.

Que le pueden dar en la torre, sí, pero en otros momentos en que lo han hecho ha habido quien resista y salga avante a pesar de ello si se enfoca en solucionar sus problemas más inmediatos y cercanos.

(iii) Mida su euforia. Seamos francos, los cuatro candidatos no van a arreglar este problemón que se llama México. En los cuatro gobiernos potenciales habría actos de imbecilidad y corrupción mayúsculos. En los cuatro posibles escenarios el crimen seguirá paseándose a sus anchas por el país.

Así, cacarear que con la llegada o permanencia de tal o cual partido se solucionará esto solo hará que, si tiene usted un poco de dignidad, en el futuro termine arrepintiéndose de haber sido tan bocón.

(iv) Siga siendo crítico. ¿Usted ha criticado duramente a los gobiernos anteriores por incapaces o corruptos? ¿a ayudado a difundir las noticias de sus canalladas?

Su país lo necesita. El siguiente gobierno, gane quien gane, va a estar lleno de actos denunciables y sería una pena que alguien tan crítico como usted se vuelva un lambiscón.

(v) Apuéstele a México. Pase lo que pase, en la mayor parte de los casos, sus activos están aquí. Su poco o mucho patrimonio – salvo una muy pequeña minoría – es difícil que lo saque y lo mande a otras economías; sus relaciones familiares, comerciales, laborales, académicas... todo eso seguirá aquí.

Gobiernos buenos y malos vendrán, pero sus activos siguen aquí. Ayudemos todos a que el país sea siempre más grande que sus gobiernos.