Por lo pronto, sigue la luna de miel…



Hubo, durante un cuarto de hora, en el partido amistoso del miércoles ante Venezuela, el temor de que esa etapa de la relación entre la Selección Mexicana y Gerardo Martino terminara abruptamente. Fue el lapso transcurrido desde que el zapatazo de John Murillo, a dos cuadras del marco, se coló por el ángulo derecho del zaguán en que Jonathan Orozco -dirían los cronistas antiguos- “hizo el Tancredo”, hasta que Alvarado igualó el marcador y allanó el camino para la victoria: una victoria que, al decir de los especialistas, estaba más cantada que “Las Mañanitas” con Pedro Infante.

*

Sigue la luna de miel, porque la Selección Mexicana, en la “era” del “Tata” Martino, aún no conoce la derrota. De hecho, es probable que así siga por un buen rato, habida cuenta de que tanto el encuentro -también amistoso- del domingo ante Ecuador como los tres primeros de la Copa Oro -con Cuba, Canadá y Martinica como adversarios- deben resolverse con saldo positivo.



Aunque la conseja diga que “no hay enemigo pequeño”, y aunque la historia consigne algunos dolorosos frentazos del futbol mexicano ante rivales a los que se vio por encima del hombro -precisamente porque se cometió el error de menospreciarlos-, ninguno de los oponentes agendados en el mediano plazo están como para quitarle el sueño a los tricolores.

*

La victoria sobre Venezuela se tomó con naturalidad, valga el subrayado, porque esta vez hubo la contundencia que faltó en muchas ocasiones. Ausentes Peralta , porque ya dio por cerrado su ciclo como seleccionado nacional, Vela y el “Chicharito” por los muy respetables motivos que adujeron para solicitar ser excluidos, y no obstante que Jiménez se quedó por debajo de las expectativas que desató su desempeño con el Wolverhampton, el “Tri” tuvo gol, lo que es de aplaudirse.



Sin embargo -el consabido “pelo en la sopa”-, cabe hacer un par de acotaciones: primera, que los resultados -victorias o derrotas-, en este negocio, se miden por la talla de los rivales, y Venezuela no es ninguna potencia en el deporte de las patadas; y segunda, que como Martino ya anunció que con él no habrá las “rotaciones” sistemáticas de su antecesor, el “Tri” en estos primeros partidos de su ciclo, irá dejando pistas... que probablemente servirán a sus rivales para aplicarles el antídoto correspondiente.



Así que...