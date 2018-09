“Tuca” Ferreti ya demostró su nivel de competencia como entrenador merced a los títulos conseguidos al frente del Guadalajara (Verano 1997), Pumas (Clausura 2009) y Tigres (Apertura 2011, ’15, ’16 y ’17). La gran incógnita consiste, si se le ratifica como técnico de la Selección Nacional… si ahí alcanza su nivel de incompetencia.

*

En El Principio de Peter, su autor, Lawrece J. Peter, sostiene básicamente que “las personas que realizan bien su trabajo, a menudo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que (…) alcanzan su máximo nivel de incompetencia”.

“Tuca” no ha sido campeón en todos los equipos mexicanos por los que ha pasado. Sin embargo, es, ex aequo con Raúl Cárdenas y sólo por debajo de Nacho Trelles, el técnico que más títulos ha conseguido en México. Y, además, aun en los equipos en que no ha sido campeón (Toluca y Morelia), dirigentes y jugadores avalan su capacidad y su profesionalismo: algo que explica por qué desde 1991, cuando inició esta etapa de su carrera, nunca ha estado desempleado.

*

Ahora bien: que “Tuca” haya sido exitoso como entrenador de clubes, no necesariamente garantiza que vaya a serlo como técnico de la Selección, si las cosas se acomodan para que así ocurra.

“Tuca” es un viejo zorro del futbol, primero, y conoce el medio como la palma de su mano. Tanto sus conceptos como sus virtudes y defectos -sus ocasionales rabietas entre estos últimos- son de sobra conocidos…

Las dudas empiezan al considerar que las exigencias básicas que asumiría como técnico de la Selección consistirían en limitarse a echar mano de la materia prima que se produce en México, convocar ocasionalmente a jugadores naturalizados -de los que actualmente hay cientos en el país-… y entregar buenas cuentas en las dos empresas principales del “Tri”: la eliminatoria mundialista (que a otros colegas suyos como Mejía Barón, Enrique Meza y Chepo de la Torre se les ha complicado sobremanera) y el Mundial mismo, en el que se ha convertido en una frustración colectiva la incapacidad de llegar al famoso -e inaccesible hasta ahora- quinto partido.

*

En lo que pasa lo que ha de pasar, vale recordar la frase con que Goethe ya anticipaba la hipótesis medular de El Principio de Peter: “No todos los caminos están hechos para todos los caminantes”.