Dónde ver EN VIVO Brewers vs Dodgers por el Juego 4 de la Serie de Campeonato LN 2025

Los Ángeles Dodgers están muy cerca de lograr su pase a la Serie Mundial de las Grandes Ligas, y este viernes 17 de octubre podrían convertirse en el primer equipo en asegurar su lugar en el Clásico de Otoño. Con la serie a su favor 3-0 ante los Milwaukee Brewers, la novena angelina tiene todo a su alcance para completar la barrida en el cuarto juego.

En el tercer duelo de la serie, los dirigidos por Dave Roberts se impusieron con autoridad 3-1, reafirmando su dominio y acercándose aún más a su objetivo.

Ahora, en el cuarto enfrentamiento, los Dodgers buscarán cerrar la serie lo antes posible, sin darle margen de reacción a unos Brewers que llegan obligados a ganar para mantenerse con vida.

La misión es clara: sellar el boleto al campeonato con un 4-0 contundente, que refleje el poderío que los Dodgers han demostrado a lo largo de la postemporada.

¿Cuándo y dónde ver el juego Dodgers vs Brewers?

Día: Viernes 17 de octubre

Hora: 18:08 (hora local)

Transmisión: ESPN y Disney+

MF