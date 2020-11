- Unir, no dividir...

Odiosas y todo, las comparaciones, a veces, son inevitables...

El sábado, por ejemplo, es muy probable que muchos de quienes escuchaban, en México, el discurso del virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, repararan, sobre todo, en el tono conciliador de su mensaje. Biden, sus familiares, amigos y simpatizantes tenían derecho de exteriorizar su alegría por el desenlace de las campañas y de la intensa jornada electoral que los medios, en efecto, difundieron en cuanto hubo la certeza de que se alcanzaba, holgadamente, la cifra mágica de los 270 votos electorales que aseguraban la victoria..., sin que ello significara -como dijeron algunos incapaces de asumir con grandeza su derrota en buena lid- que los medios le hubieran alzado el puño.

-II-

El discurso de Biden en la toma de posesión, el próximo 20 de enero, será más pulido; más elaborado. El del sábado fue más espontáneo. En lo esencial, seguramente habrá plena concordancia entre ambos. Conceptos como “prometo ser un presidente que no busca dividir sino unificar”; “Me postulé a la presidencia (...) para lograr que Estados Unidos vuelva a ser respetado en todo el mundo y para unirnos aquí en casa...”; “para aquellos que votaron por el presidente Trump (...), démonos una oportunidad; es hora de dejar atrás la retórica hostil; bajar la temperatura; volver a vernos; escucharnos de nuevo...

“Para progresar, debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos; ellos no son nuestros enemigos...”; “trabajaré tan duro por aquellos que no votaron por mí, como por aquellos que sí votaron por mí...”; “Estados Unidos es un faro de luz para el mundo: no lideramos con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo...”; “nunca ha habido nada que no hayamos logrado cuando lo hemos hecho juntos...”.

-III-

Al margen de los recursos legales que se esgriman para tratar de descalificar -y revertir, por ende- el resultado de la elección, el desenlace de este capítulo de la historia es previsible: Biden será el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Lo será porque más de 74 millones de ciudadanos hicieron de los comicios un plebiscito: como con Vicente Fox, aquí, en el 2000, o con López Obrador en 2018; como con el propio Donald Trump, allá, hace cuatro años, el voto popular decidió dar vuelta a la página; dar un golpe de timón; probar una fórmula diferente, una vez que otras ya probaron su ineficacia.