Por qué los pobres no votan en Zapopan

Un zapopano me escribió tras leer mi columna de ayer. Con gran sensibilidad, se adelantó al tema que prometí para hoy: el incentivo que tiene la clase política para representar sólo a las clases altas cuando los pobres dejan de votar como ocurrió en 2021 en Zapopan.

“Leyendo tu columna me surgió una inquietud. En los últimos tres meses, el Ayuntamiento de Zapopan ha estado volcado en mi colonia de una manera impresionante. No me quejo, al contrario, pero no estoy convencido de que esto suceda a lo largo y ancho del municipio”.

Miguel vive en Ciudad de Los Niños, una de las colonias con más alta participación en la elección de hace tres años (71%), y cuyo perfil de clase media-alta concentra el voto duro naranja. Consideremos que en 2021 la media de participación en el municipio fue de 46%.

En esa contienda las colonias pobres de Zapopan tuvieron tasas de participación inferiores al 28%, como Lomas de la Primavera (22%), y las colonias más privilegiadas arriba del 70%, como Valle Real (77%).

Según el estudio “Sesgo de clase y participación desigual en el 2021 en Zapopan” que referí ayer, la consecuencia de este patrón es que fomenta el sesgo de clase y la falta de neutralidad de los gobernantes para aplicar fondos públicos.

Si un político comprueba que una colonia le ofrece más votos, invertirá excesivamente el presupuesto en esas zonas de clases medias-altas para ganar futuras elecciones.

El incentivo perverso para cualquier partido es sobreinvertir en donde sí votan y dejar de lado a las colonias en donde no votan o votan menos. Ahora, ¿por qué hubo una baja votación en zonas pobres de Zapopan en 2021?

El ensayo académico en el que baso este artículo plantea tres hipótesis. Primero, una elección polarizada que genera el voto masivo de un grupo social de clase media-alta que rechaza, en este caso, a Morena. Segundo, el origen social de las y los candidatos. El ciudadano en zonas marginadas, al no identificarse con perfiles surgidos de la clase media-alta empresarial, tiene un menor incentivo para votar. Tercero, el crimen inhibe el voto.

Sugiero una cuarta hipótesis. Las colonias populares fueron históricamente cooptadas por el voto clientelar del PRI. La desorganización y falta de estructura de Morena en Jalisco -el “nuevo PRI”- ha sido incapaz de movilizar a estos grupos a su favor.

El estudio remarca que hay una correlación entre pobreza y abstencionismo, pero no significa que la marginación sea la causa principal de que las y los ciudadanos no voten. Parece que existen ciudadanos de primera y segunda; unos más conscientes de sus derechos democráticos; otros más preocupados por subsistir diariamente y para quienes el voto carece de cualquier consecuencia para su vida diaria.

Miguel me comentó que la rehabilitación de banquetas, el patrullaje y la poda de árboles se intensificaron en Ciudad de Los Niños: “El nivel de atención que tiene el Ayuntamiento, sobre todo en este año, ha sido realmente evidente”.

En Zapopan una minoría con mejores condiciones de vida decide una elección sobre una mayoría con más rezago social. El fenómeno podría repetirse este 2 de junio.

