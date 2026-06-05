A días de iniciar la fiesta mundial del futbol, en las librerías nacionales ya se encuentra un original título de Penguin Random House, se trata del libro Peloti y El Mundial de Editorial Alfaguara, escrito por cinco autores que son Gina Jaramillo, Mariana Anzorena, Rafael Igartúa A., Sebastián Kohan y Daniel González, que ofrece una mirada histórica y cultural a los países que participarán en la Copa Mundial de la FIFA.

Con las ilustraciones de Alejandro Mallaganes, el epílogo de Marion Reimers y el prólogo de Jorge Valdano, Peloti y El Mundial ofrece una narrativa dinámica, acompañada de una voz femenina, que presenta al futbol como un lenguaje universal que trasciende fronteras, capaz de unir culturas sin necesidad de traducción. En los capítulos distribuidos como los grupos que quedaron organizados para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, se invita a explorar a los distintos países y sus raíces, mostrando cómo este deporte funciona como un simulador de la realidad, donde se viven triunfos, derrotas y aprendizajes colectivos.

Por ello, la académica, periodista y coach de baloncesto Mariana Anzorena, así como el documentalista, guionista, sociólogo y escritor Sebastián Kohan, platican en entrevista para Gente Bien sobre este libro, que también se puede encontrar en audiolibro.

Mariana Anzorena. ESPECIAL/CARLOS ALVAR.

¿Cómo nace la idea de abordar los equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde su país de forma cultural e histórica?

Mariana Anzorena (MA): “Este libro tiene como dos orígenes, por un lado, Sebastián Kohan -que está presente-, Daniel González y Rafael Igartúa, tenían ya pensado desde hace cuatro años para Qatar hacer un libro en donde -con este personaje de Peloti, este baloncito que no es ni niño ni niña porque es un balón, y hace preguntas incómodas como al estilo de Mafalda-, se explicara la historia, la geopolítica, la complejidad migratoria, y por lo tanto, étnica de cada uno de estos países. Por otro lado, Gina Jaramillo, que es historiadora del arte, también tenía ganas de hacer un libro del Mundial que hablara de la cultura de los países, de las vanguardias artísticas y todo esto. Felizmente para esta edición del Mundial (2026), que tenemos los tres países de Norteamérica, se juntaron estas dos intenciones ya cristalizado con Penguin Random House, bajo el sello de Alfaguara”.

¿Qué parte escribe cada uno y cómo lograron conjugar todos los elementos que quisieron dar a conocer en el libro?

Sebastián Kohan (SK): “El libro está estructurado por países. Cada país es un capítulo, entonces lo interesante del proyecto, la capa más profunda era poder entender ¿cuál es la esencia o alguna de las esencias de los países?, una ‘idea fuerza’ que nos permitiera hablar de un país de manera contundente sin que se convirtiera únicamente en un anecdotario. Entonces la pregunta era ¿de dónde vienen los países? ¿Por qué surgen? ¿Por qué cada uno es lo que es y no es otra cosa? ¿Cuáles son los discursos que creemos que constituyen a los países?, cada uno levantó la mano y dijo “a mí me gusta este, a mí me gusta más este”, pero cuando escribíamos los países, los escribíamos a partir de contenidos que ya habíamos pensado entre todos. Si cada uno de nosotros hubiese tenido que escribirlo del país que le tocó sin la ayuda de los demás, este libro no sería, pero ni de cerca lo que es, porque no es que uno sepa esas cosas, son cosas que se piensan en el diálogo. Ya en la repartija de los países, yo un poco hice trampa porque yo pedí muchos países latinoamericanos que conozco más y a mí conocerlos me sirve porque me gustaba abordar los países desde la idiosincrasia, no tanto desde el discurso fundador, porque los conozco y en ese sentido puedo hablar de los países desde lo pequeño e ir agrandándolo”.

MA: “La única manera de enterarte quién escribió cada país es escuchar el audiolibro, porque en el audiolibro está grabada la parte que escribimos cada uno con nuestras voces. En el libro físico no aparece esta distinción y además me parece buenísimo que no aparezca porque como dice Sebastián, en realidad nos nutrimos un poco entre todos, aunque alguien al final es quien escribe, pero en el audiolibro sí está la diferenciación de las voces, que es muy rica porque tenemos distintos acentos, Sebastián tiene un acento sudamericano y Daniel es español, Gina Jaramillo además le da la voz a Peloti”.

SK: “Yo elegí a países sudamericanos y en un momento como que Mariana eligió Colombia y Uruguay. Así que por suerte los eligió y no me dejó hacer todo el continente a mí, porque la verdad hubiera sido pésimo, me hubiese arrepentido. Y después en algún momento Mariana eligió Estados Unidos, pero como que yo no me enteré y estaba con mucho tiempo para escribir, elegí Estados Unidos y lo hice. Ya pasaron meses y el otro día me enteré de que Mariana me odia porque ella quería ser Estados Unidos y yo se lo quité y lo hice sin mala intención”.

MA: “Pero antes habíamos estado yendo a la radio a hablar sobre estos países, habíamos escrito como unas cápsulas y de cualquier manera Estados Unidos que escribió Sebastián está basado en la cápsula y tiene mucho sobre la cápsula que usamos en la radio, y esa cápsula al final sí la había escrito yo, entonces, todos los países tienen un poco de todos”.

SK: “Sí, es verdad, eso es muy lindo porque cuando yo me empecé a escribir Estados Unidos tenía como ciertas lagunas y un par de semanas antes Mariana y Daniel González habían ido a Chilango a hablar con Gina a su programa y habían hablado de Estados Unidos, entonces, claro, yo los escuché, a mis propios compañeros para poder escribir la cápsula. Y escribir Estados Unidos fue un placer enorme porque uno entiende la locura realmente de por qué son como son, o sea, Estados Unidos es un país muy crazy, donde la gente se mata entre sí indiscriminadamente una vez por semana. Si uno empieza a ver el origen de los países, ellos son un país que llegó desde Europa a América con el objetivo transmitido por Dios de que ellos tenían que ser los dueños de todo el continente, eso está escrito, la Providencia les decía que ellos tenían que ser dueños de todo el continente, desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes. Por eso se llaman Estados Unidos, por eso es un país sin nombre, porque ellos nunca pensaron ser un país, ellos pensaron ser todo. Entonces, cuando uno empieza a ver realmente cómo surgió cada país, después se da cuenta de qué pie cojea”.

¿Cómo fue el proceso de escribir este "Peloti y El Mundial"?

MA: “Hubo una parte que fue tranquila porque todavía nos faltaba saber qué países iban a ir realmente al Mundial, entonces íbamos más lentos investigando con tiempo, esbozábamos como una idea del país y lo peloteábamos entre nosotros, y luego ya lo escribíamos y todavía va de regreso para ver si alguien tiene algo más que aportar, después cuando ya supimos de más equipos calificados, digamos que de noviembre a enero le tuvimos que meter turbo, y ahí sí, el proceso fue más intenso y creo que lo más tardado era el proceso de investigación y de llegar a la conclusión de ¿cuál sería como el alma de cada uno de los países?, pero un alma que no pudieras encontrar en Wikipedia, que no te la diera la Inteligencia Artificial, sino tratar de encontrar como cuál es esa esencia un poco subjetiva o muy subjetiva, de cada uno de los países. Investigar un montón, leer, ver documentales sobre esos países y luego decirlo toda esta complejidad histórica, geopolítica, cultural en solamente tres páginas, pues era un trabajo de abstracción muy fuerte, y luego tratar de encontrar como el alma de cada uno de los países, que pudiéramos expresar en oraciones contundentes, encontrar ese tipo de detonantes nos llevaba mucho tiempo. Queríamos alejarnos de lo que te pudiera dar una búsqueda sencilla en Internet, entonces, pues sí, la investigación a veces nos llevó tiempo, la escritura no tanto porque al final ya que lo tienes abstraído, nada más es vaciarlo, en total entre que se pensó y se escribió la última palabra, es un año y medio, pero si realmente se quita el espacio vacío entre esperar que calificaran países, pues sería un libro que se escribió quizás en seis meses, más o menos”.

¿Ya tuvo una presentación oficial y/o van a tener presentaciones dentro de las actividades que se están realizando relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA?

SK: “Han sido presentaciones promovidas por la por la editorial, la primera fue en la Feria del Libro de La Rosa de la UNAM. Después en la Rosario Castellanos, hubo una en la Noche de los Museos en el Museo Mural Diego Rivera, esa fue por las actividades de los museos, en el Porrúa de Chapultepec”.

MA: “Sí, estamos viendo presentaciones, quizá una en Querétaro, también estamos viendo si podemos estar en la Aldea Global, que está armando la ONU en Chapultepec, no están definidas, pero sí vamos a tener presentaciones a lo largo del Mundial”.

Sebastián Kohan. ESPECIAL/SEBASTIÁN KOHAN.

¿Cómo definirían este libro?

SK: “Un periodista nos dijo los primeros días de entrevistas que éramos como el profe ‘chido’ de historia. Y a mí me quedó muy grabado eso, para mí ser el ‘profe chido’ es lo mejor que me pueden decir. Digo, ya asumiendo que los jóvenes me dicen “Señor”, asumiendo la edad, entonces por lo menos ser el ‘profe chido’ para mí de alguna manera es una venganza en el mejor de los sentidos, porque sufrí mucho la primaria y la secundaria, no soy como mi hija que se despierta contenta para ir a la escuela, yo no quería ir a la escuela, sí ver a mis amigos, pero a mí nunca me gustó ser estudiante, tengo mala memoria, como que me cuesta a mí tener buenas calificaciones, siempre me ha costado, me cuesta el sistema educativo. A mí me gusta apropiarme de los conceptos, de las ideas, a mí algún ‘profe’ me dice algo y yo quiero tener la posibilidad de pensar algo en relación a lo que me están diciendo, no me sale fácil repetir lo que el ‘profe’ me dice, porque a lo mejor si la memoria me hubiese ayudado, hubiese sido más repetidor de cosas y hubiese tenido dieces, pero siempre tuve seises porque no hay forma, entonces cada vez que tenía un ‘profe’ que no me gustaba y que me aburría mucho, pensaba en el futuro voy a ser un ‘profe’ al cual sus alumnos lo quieran. Me costó muchos años porque fui sociólogo y como sociólogo fui un mal sociólogo, entonces nunca estaba en condiciones de ser ‘profe’ de sociología, pero hace como 10 años que me dedicó al cine documental, soy ‘profe’ de cine documental y me gusta mucho el ámbito del aula, me gusta intercambiar, opinar y en ese lugar soy muy feliz y en esa línea un poco sentí que quería que naciera este libro y aparentemente funciona. De hecho, me gustaría que fuese un libro que tenga vida en las aulas, en las escuelas, porque claro, ahora hay coyuntura ‘mundialera’, pero cuando pase el Mundial el libro se mantiene intacto, el libro es completamente atemporal, entonces me gustaría que eso fuese un poco la vida que tenga en el futuro”.

MA: “También diría que es un libro que es una guía para el Mundial en el sentido de que habla sobre los países que van a jugar el Mundial, pero no es una guía de países, de jugadores, de estadísticas, de palmarés, de quién ha ganado más, sino una guía sobre los países que van a jugar el Mundial y sí se habla un poco de futbol, pero en el entendido de cómo la historia, la migración, la geopolítica, incluso el feminismo han cambiado el juego y cómo esa realidad de cada uno de los países se ve también reflejada en el terreno de juego. Entonces le entramos al futbol, pero de manera muy colateral en realidad”.

Desde su punto de vista, ¿qué nos ofrece la Copa Mundial de la FIFA en 2026?

SK: “Creo que el Mundial, una primera capa nos ofrece entretenimiento incluso a los que siempre estamos un poco poniendo en cuestión a la FIFA y los eventos estos, que son unas mafias espantosas, pero nos va a pasar lo mismo que nos pasó en Qatar, que es que todo el mundo decía “no, yo no voy a ver ese Mundial porque es el país más machista del mundo, y como que éticamente yo no puedo colaborar con esto”, incluso Eric Cantona, nuestro referente, dijo “no voy a ver ni un partido del Mundial”, y nosotros dijimos “nosotros tampoco”, y cuando empieza el Mundial ponemos la tele y vemos futbol, es un hobby, es un entretenimiento, también asumimos las contradicciones, disfrutamos un poco del capitalismo en la dimensión en la que corresponde y eso va a suceder, y en este Mundial particularmente, que es el que más equipos ha tenido en la historia, vamos a ver muchos equipos desconocidos y vamos a empezar a entender, a conocer un poco más sobre el mundo, gracias a lo que está pasando en la televisión. Y evidentemente a los que hayan leído este libro o lo tengan en la mano, van a poder vivir el Mundial de otra manera porque van a conocer bastante o algo importante de lo que identifica a esos equipos, la identidad de esos países, entonces va a poder leer el Mundial entre líneas y eso puede ser bastante entretenido”.

MA: “Yo añadiría que siempre el Mundial, y así lo fue para nosotros cuando éramos niños, es un pretexto para interesarte por países de los que no conocías nada, si tú tienes siete años y escuchas Uzbekistán, que es un país que va por primera vez a un Mundial, es un país interesantísimo que en nuestro libro te cuenta muy bien cómo fue el corazón de la ruta de la seda. Creo que dentro de toda la polémica que pueda haber al realizarse un Mundial en este momento tan complejo del mundo, siempre también es una oportunidad para ver, para acordarnos que hay países interesantes, historias interesantes, complejidades en cada uno de estos países, la belleza de la migración. Yo he dicho en varias de las entrevistas que es imposible imaginarnos que Brasil jugara tan hermoso como juega, si no fuera un país tan diverso étnicamente o la Francia del 98, campeona con Zinedine Zidane encabezándola y Zinedine Zidane siendo un jugador de origen argelino, que bien pudo haber jugado también por Argelia, es decir, la migración y la diversidad nos hace más fuertes en un momento en el que el mundo se está peleando justo por supuestas purezas, entonces nos viene muy bien también por ese lado”.

SK: “Además hay algo interesante que está pasando ahora. El panorama político actual se caracteriza no solo por las guerras, que han estado siempre, y no solo por su crueldad, que la ha habido siempre, sino porque ahora la crueldad la vemos por televisión y en nuestros teléfonos, y eso es lo que no había pasado antes. Hay algo de, no sé si llamarlo cinismo, quizá, pero sí una posibilidad de ser racista y fascista a cuadros sin ningún tipo de vergüenza. La historia después de los acuerdos, después de la Segunda Guerra Mundial y del surgimiento de la ONU, la historia política fue la historia de un lenguaje diplomático. El mundo quedó muy herido, entonces, aunque uno fuera muy de izquierda o muy de derecha, el lenguaje de la política y lo que está pasando ahora es que eso se terminó, por la razón que sea, pero todos los actores políticos y los ciudadanos y ciudadanas están diciendo lo que piensan, sea lo que sea, y entonces ahora que no se esconden tanto las cosas, sabemos que va a venir Irán a jugar a Estados Unidos, que es un país que lo está bombardeando. Ahora sabemos que Rusia está castigado, pero que Israel no está castigado. Sabemos que unos países reciben castigos y no pueden jugar competencias y otros no. Sabemos un montón de cosas ahora porque están a la vista, porque están en el teléfono, con un simple scroleo están, entonces hay algo en este Mundial particular y es que la geopolítica, aunque no le interese nada, está a flor de piel, incluso en una época en la que vivimos en una ignorancia impresionante, también lo sabemos todo de alguna manera”.

¿Algo más que quieran agregar?

MA: “Sí, nos falta decir que el prólogo de este libro es de Jorge Baldano, lo cual siempre digo que es una joya en sí mismo, también hay un epílogo de Marion Raymer, que es muy valioso, y las ilustraciones de Alejandro Magallanes. Entonces por todos lados, es un libro que vale mucho la pena tener. Al final del libro tiene un espacio para llevar el registro de los marcadores de cada uno de los partidos, viene el calendario hasta con horas de juego y un espacio para llevar notas, entonces realmente sí es una guía y hemos dicho cosas muy complejas hoy, pero creo que vale la pena decir que en el libro están explicadas con toda la simplicidad que pudimos, en un lenguaje accesible para adolescentes, y bueno, a los adultos también les ha gustado mucho el libro”.

SK: “Está dirigido a adolescentes, pero porque queríamos que fuese nuestro interlocutor, pero la verdad es que creemos que a través de los adolescentes el libro va a llegar a los padres y a las madres, y se van a dar cuenta de que es un muy interesante porque es para toda la familia”.

"Peloti y El Mundial". ESPECIAL/EDITORIAL ALFAGUARA.

Los Creadores

Mariana Anzorena

Académica, periodista, coach de baloncesto, futbolera y rebelde.

Sebastián Kohan

Documentalista, guionista, sociólogo y escritor.

Gina Jaramillo

Historiadora de arte, escritora y locutora.

Rafael Igartúa

Maestro en Historia y Política por la Universidad de York, sobrino de Cuca Amuchástegui.

Daniel González

Periodista ibérico que escribe en México y España.

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