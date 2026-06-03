El Comité Organizador Local realiza un gran esfuerzo que se extiende a distintas regiones de Jalisco porque saben que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para proyectar a todo el Estado ante una audiencia global.

Como Host City Manager, Olimpia Cabral coordina la integración de los distintos proyectos de la ciudad, asegurándose que todos los actores trabajen alineados hacia un mismo objetivo: Ofrecer una experiencia de clase mundial para residentes, visitantes y aficionados. Todo esto conectado con su gran compañera de camino en este comité, Montserrat Hidalgo, Host City Officer.

Olimpia Cabral y Montserrat Hidalgo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

La construcción del estadio, hoy llamado Guadalajara, era un sueño, igual que albergar un Mundial en él. ¿De qué tamaño es la responsabilidad de cuidar ese legado?

OC: “La responsabilidad no se mide en lo que pesa, sino en cómo trasciende. Jorge Vergara soñó un estadio mundialista y lo construyó; hoy Amaury es el guardián de ese sueño, copartícipe del legado de su padre. A mí me toca una parte más: ser el puente que coordina a FIFA con Guadalajara como ciudad sede. De la mano de Jurgen Mainka, Director General de FIFA México, garantizamos que todo avance como un solo proyecto, y eso involucra a muchísima gente.

Olimpia Cabral. GENTE BIEN JALISCO / Guadalajara está lista el liderazgo detrás de la sede

Todo se construye atendiendo las disposiciones del gobernador Pablo Lemus y del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, a quien nombró Coordinador de los trabajos del Mundial en Jalisco. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ha estado al frente con todo su equipo para llevar el FIFA Fan Festival al corazón de la ciudad. Y el Estadio Guadalajara, la casa del equipo más querido de México, evolucionó hasta cumplir los estándares de una Copa del Mundo gracias a una directiva que trabaja con excelencia y que entregará cada área funcional con la experiencia que da operar partido tras partido. Este legado lo cumplimos entre todos”.

FIFA puso en tus manos convertir a Guadalajara, por tercera vez, en sede mundialista. ¿Qué hace falta para que tantas voluntades, desde FIFA hasta la afición, se muevan como una sola?

OC: “Más que un reto, es un trabajo de afinación. Todos queremos lo mismo: FIFA, el gobierno, los vecinos, los patrocinadores y la afición buscan una gran sede. Lo bonito, y lo delicado, es que todos avancen al mismo ritmo hacia una promesa: “La Sede Más Mexicana”. Mi papel es entender lo que cada quien necesita y conectarlo, para que la suma se sienta como una sola voz. Y si Guadalajara puede, es porque lleva tres mundiales aprendiendo a recibir al mundo”.

¿Qué impacto tiene y tendrá la ciudad en temas de turismo?

Montserrat Hidalgo: “Será enorme. Guadalajara y Zapopan conforman uno de los polos turísticos, culturales y de negocios más dinámicos del país, y la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos permitirá llegar a nuevas audiencias internacionales. Esperamos recibir visitantes de distintas partes del mundo que no solo vendrán a ver partidos en el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, sino también a conocer nuestra gastronomía, pueblos mágicos, oferta cultural, el tequila, el mariachi y todo lo que hace única a esta región. Lo más valioso es que muchas de esas personas regresarán en el futuro o recomendarán Guadalajara, Zapopan y Jalisco como destino, generando beneficios que permanecerán mucho después de que termine el torneo”.

Montserrat Hidalgo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

¿Cómo va a funcionar el FIFA Fan Festival?

MH: “El FIFA Fan Festival será el punto de encuentro para quienes quieran vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá del estadio. Será una gran celebración gratuita y abierta al público donde podrán verse los partidos en pantallas gigantes, disfrutar de actividades culturales, experiencias interactivas, gastronomía, música y entretenimiento para toda la familia. No se requiere registro previo para ingresar, aunque la capacidad será limitada y se administrará conforme a las condiciones operativas y de seguridad definidas por las autoridades competentes.

El FIFA Fan Festival estará ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara, uno de los espacios más emblemáticos de nuestro estado, rodeado de patrimonio, cultura, comercio y tradiciones locales. Además de disfrutar del recinto, invitamos a los visitantes a recorrer el centro, conocer su oferta gastronómica, cultural y comercial, y descubrir todo aquello que hace tan especial a Guadalajara.

Montserrat Hidalgo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

La operación del evento se está construyendo de manera coordinada con las mesas de trabajo de ciudad, incluyendo Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Servicios Municipales, para garantizar una experiencia segura y ordenada para todos.

Y aunque el FIFA Fan Festival tendrá como sede el Centro Histórico de Guadalajara, la experiencia mundialista se vivirá en toda el Área Metropolitana, incluyendo Zapopan, donde se encuentra el Estadio Guadalajara, así como en Puerto Vallarta y otras regiones de Jalisco”.

¿Qué es el operativo “La Última Milla” de la FIFA?

MH: “Es el área que rodea al estadio y que conecta a los aficionados con la experiencia del partido. Es una zona especialmente diseñada para priorizar la movilidad peatonal, la seguridad, la señalización, la accesibilidad y los servicios para los asistentes. La idea es que desde que una persona se aproxima al estadio hasta que llega a su asiento viva una experiencia ordenada, segura y memorable. Pero también será una experiencia festiva. La Última Milla funcionará como una gran antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde los aficionados podrán comenzar a sentir la emoción del evento antes de cruzar las puertas del estadio, siempre bajo los más altos estándares de operación y seguridad”.

Has hablado de pasar de la planeación a la operación, y hace poco, junto a tu equipo, el mensaje fue entrar en “Modo Corazón”. ¿Está lista Guadalajara para la fiesta deportiva más grande del planeta?

Olimpia Cabral: ¿Lista? La planeación la hicimos con la cabeza, la operación con las manos y la fiesta la vamos a vivir con el corazón, que es lo único que en Guadalajara nunca tuvimos que aprender. Por eso entramos en “Modo Corazón”: preparo una ciudad para que el mundo se sienta en casa, y para que ese mundo le quede a Guadalajara.

Olimpia Cabral. GENTE BIEN JALISCO / Guadalajara está lista el liderazgo detrás de la sede

¿Hay algo más que deseen agregar?

MH: “Me gustaría invitar a todos los tapatíos y jaliscienses a sentirse parte de este proyecto.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no pertenece únicamente a quienes trabajamos en ella; pertenece a toda la ciudad y a todo el estado. Cada persona que recibe a un visitante, cada emprendedor, cada estudiante, cada voluntario y cada familia tiene la oportunidad de convertirse en embajador de Guadalajara, Zapopan y Jalisco. Tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para mostrarle al mundo quiénes somos: una región innovadora, orgullosa de sus raíces y capaz de hacer cosas extraordinarias cuando trabaja unida.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 durará unas semanas, pero la forma en que nos organizamos, colaboramos y nos proyectamos al mundo puede transformar a Guadalajara, Zapopan y Jalisco durante décadas. Ese es el verdadero partido que estamos jugando como sociedad”.