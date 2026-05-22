Tras su recorrido internacional por festivales como Mar del Plata, Göteborg Film Festival y Chicago Latino Film, la película La vida es se estrena este 21 de mayo en las salas de cine comercial .

Escrita y dirigida por la cineasta mexicana Lorena Villarreal, la cinta es protagonizada por Paulina García, Naian González Norvind, Natalia Plascencia y Rubén Ochandiano, la cual hace una exploración honesta y profundamente humana sobre las relaciones, el duelo y la posibilidad de inventarse.

Por ello, en entrevista para Gente Bien la cineasta Lorena Villarreal y la actriz Natalia Plascencia hablan con este trabajo fílmico.

Lorena Villarreal

Lorena Villarreal. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

¿Cómo se gesta “La vida es”? de la cual eres directora, escritora y productora

“ Nace de la necesidad de explorar el tema de la media edad, porque yo estaba iniciando esa etapa cuando comenzamos a gestar el proyecto. Entonces, fue muy enriquecedor porque obviamente no solo desde mis experiencias, sino de las experiencias de las mujeres que me rodean, que han estado y están en mi vida, de mujeres que han pasado por mi vida o que admiro, o mujeres que han influenciado de cierta forma o inspirado el camino . Creo que a mí me encanta contar historias de mujeres, me encanta explorar esos temas y haber explorado éste, pues era un tema nuevo para mí también, pero al mismo tiempo siento que a veces solo hablamos entre mujeres de esos temas y quería compartirlo, abrirlo y que se sintiera, que hablemos de estos temas como sociedad todos, no nada más tratar de encasillarlo a un tema de mujeres o que no se puede hablar, o que no estamos acostumbrados a sentirnos cómodos con estos temas”.

¿Cómo elegiste el cast?

“ Fue un proceso complejo porque la historia es un ensamble de actores, es un ensamble de personajes, entonces yo empecé primero con la familia, con el núcleo de mujeres, y dije “voy a empezar con la cabeza de este núcleo eh familiar”, que era el personaje de Greta y me topé con Paulina García para ese papel, ya estaba familiarizada con su trabajo y ella me pareció ideal para para representar a Greta . Tiene esa ternura y esa cualidad que yo veía en Greta , pero esa fuerza también, y a partir de ahí fue “ok, ella va a ser este personaje, yo tengo que crear el resto de la familia y luego el resto de los otros personajes y cuidar que se empaten bien” , porque estamos hablando que en la historia se exploran las relaciones humanas y tenía que haber química entre varios grupos de personajes y entre ellos, y creo que eso se dio, no tuvimos que forzar absolutamente nada, se dio entre ellos de una forma muy especial y en conjunto. O sea, conmigo y con el resto del equipo técnico creativo, se dio un entendimiento en conjunto de lo que estamos haciendo y una conexión inmediata, y siento que eso se traduce, se sienten reales las historias, las conexiones dentro de la historia”.

¿Cuál consideras que fue tu reto principal al momento de dirigir “La vida es”?

“ No perder el enfoque, o sea, la intención siempre fue trabajar esta película distinta a lo que ya había hecho antes, incluso desde producción, aunque mi participación hubiera sido muy específica y minoritaria en algunas películas, tomando los míos de dirección, siento que es otro paso, es otra etapa a la que me estoy enfrentando y que estoy explorando porque lo que yo quería era no hacer lo mismo que ya traté, lo que ya hice, lo que esas experiencias ya las trabajé, de cierta forma, y aquí quería como retarnos a todos en conjunto para no irnos por las reglas, no irnos por lo que sabemos, que es lo tradicional que se hace en conjunto, sino que exploremos formas distintas de hacerlo y exploremos otras cosas que ni siquiera están con consideradas . Entonces, yo me permití una libertad total creativa, permitir los espacios para que aflore la creación dentro de un caos de rodaje, de producción, en donde nos veíamos inmersos de un calendario muy estricto, en una multitud de locaciones de personajes, tenía esa complejidad la historia, también tiene muchos elementos, muchas capas y todos los elementos de la música, la edición, el montaje, y todo lo demás que viene después, el sonido, fueron trabajados de la misma forma. Vamos a darnos esa libertad de explorar, de hacer las cosas de distinta forma y que no nos dé miedo seguir evolucionando. Entonces, como que hicimos un cine nuevo siento yo, un tipo de cine nuevo. Eso también salió en mi primer largometraje, la industria no estaba acostumbrada al cine de género, era nuevo cuando salió mi primer largometraje y funcionó. En esta ocasión, para mí fue un cambio de género, el hablar ahora de un drama y comedia, más que de algo de suspenso o de thriller, tiene otros elementos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención explorar, pero lo mejor es también no olvidar que parte de la experiencia que se queda con uno es el haberla hecho y haber trabajado con la gente que trabajaste, y eso fue lo mejor de todo, y todos estar ahorita celebrando este momento de la película”.

Lorena Villarreal. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

Después de la promoción de “La vida es” ¿cuáles son sus siguientes proyectos?

“ Yo ya me encuentro trabajando en el que sigue. De hecho, vamos a rodar a finales de año, esa es la intención, sino cambia nada. Y mi siguiente proyecto me lleva a ese primer proyecto que es fuera de mi país por completo y en otro idioma. Es algo que similar a éste, una película de ensamble, muchos actores, igual un reto técnico distinto, pero estoy ahorita en pleno trabajo de eso con mi equipo, que es un equipo en el que colaboramos creativamente , nos encontramos en este proyecto muchos de nosotros de en La vida es, yo creo que está formando lazos de esta película para el resto de nuestras vidas. Ahorita que estoy en esta etapa del que sigue, se siente y éste está naciendo al público, está saliendo. Se siente lindo, se siente un buen momento para seguir explorando este tipo de historias en mi punto de vista. Yo ya tengo el siguiente y el que sigue, está planeado, porque ahora me voy a dedicar más tiempo a la dirección y voy a producir de otros menos para tener tiempo de dedicarle a esto, que es lo que más me gusta.

¿Algo más que quieras compartir?

" Natalia ha estado participando en una cantidad de películas independientes interesante, ha estado entre cine y televisión muy ocupada, pero quiero que la que vean como Nora , porque siento que es un personaje que todos quieren, conecta con todo el mundo , porque se siente vulnerable, se equivoca, no está preocupada por la perfección de las cosas, entonces, siento que es muy como somos las mujeres, ¿no?”.

Natalia Plascencia

Natalia Plascencia. ESPECIAL/JANDF RP.

Platícame sobre tu personaje ¿cómo describes a Nora?

“ Nora es un personaje que está en crisis, como valorando qué ha hecho en su vida. También se enfrenta al duelo de perder a su madre que, aunque es su tía en la historia, es su madre porque la crío ella, el abandono de su madre biológica, la pérdida de su padre en la infancia, entonces es un personaje que está cargado de historia y de problemas también, porque es una persona que no está afrontando con madurez tomar las decisiones que tiene que tomar y justo en la película como que se le confronta para que ya tome estas decisiones . Es un personaje, yo decía, es una country girl, ella creció en la naturaleza, tiene un espíritu salvaje, es natural siempre, es muy ella, muy auténtica, es un personaje, la verdad, un dulcecito de esos que te regala la vida y ha sido increíble poderle darle mi piel, mi imaginario, mis emociones. Es un gran personaje Nora”.

¿Cuál fue tu mayor desafío al interpretar este papel?

“ Me enfrenté como a no poder trabajar con las estructuras que normalmente trabajo mis personajes, que son un poquito más pensadas, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con el cuerpo, normalmente les doy a mis personajes una postura distinta a la que yo tengo, ya sea cualquier gesto en el cuerpo distinto a mí, ya me coloca en otra cosa. Y también hago como siempre un trabajo de mesa, de entender por dónde y con Nora lo que me pasaba es que me veía muy reflejada en ella, y decía “es que no hay, no le quiero poner ningún cuerpo ni ninguna idea, quiero que sea como lo está pidiendo el guion, que sea una persona natural y espontánea” , entonces esa espontaneidad requiere de mucha presencia a la hora de la acción, estar, estar presente sin saber exactamente cómo vas a atravesar la situación. Entonces, fue una manera nueva en la que trabajé y me encantó, sí, me gustó mucho”.

Cada papel, cada personaje enriquece tanto la parte profesional como personal, en esta ocasión, ¿cuál fue tu aprendizaje como actriz con Nora?

“ Que la magia del cine está en la colaboración, está en el sustento de todo un equipo, en este caso, de mi directora Lorena Villarreal, mis compañeros y compañeras que son grandísimos actores y actrices , entonces como que me llevó el confía, en que el presente de la ficción también te sostiene”.

Natalia Plascencia. ESPECIAL/JANDF RP.

Después de la promoción de “La vida es” ¿cuáles son sus siguientes proyectos?

“ Actualmente estoy filmando la segunda temporada de Doc , que es una serie que ha sido muy bien recibida en toda Latinoamérica, una serie de doctores, y también estreno Entre padre e hijo , que es la primera microserie de Netflix , son 20 capítulos de más o menos 10 minutos cada uno, entonces en esas estoy, lo próximo todavía no se cierra, pero primero acabar la filmación de Doc”.

¿Algo más que quieras agregar?

“ Invitarles a ver cine mexicano, una historia sobre todo de mujeres, pero también con personajes masculinos increíbles, dirigido por Lorena Villarreal, una mujer extraordinaria. Es cine mexicano que siento es un tipo de cine muy refrescante, o sea, van a ver una película que está llena de vida y que se lo van a pasar bien . O sea, les invitamos este 21 de mayo se estrena en las salas comerciales, en Cinépolis, en Cinemex y también en Circuito Cultural, entonces si quieren pasárselo bien y poner su corazón a recibir una cantidad de emociones tan diversas, vayan a ver La vida es”.

La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

La vida es

Nora está a punto de cumplir 40 años y no puede dejar de preguntarse ¿cuál es el punto de todo? Su padre falleció a la misma edad, su vida parece desmoronarse después de pasar por un trío con su pareja y enfrentar la vida no es fácil. La vida es maravillosa, dolorosa y emocionante al mismo tiempo.

XM