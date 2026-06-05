En el primer viernes de junio la diversión comienza en la ciudad, y a partir de hoy y durante los siguientes días, los recintos más destacados de Guadalajara ofrecen relevantes eventos para los tapatíos. Conoce cuáles son los espectáculos, conciertos, obras de teatro y muchos otros en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y decide a cuál asistir.

"Lord of the dance" se presentará con dos funciones en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Lord of the dance

El más reconocido espectáculo de danza irlandesa regresa a México y visita la Perla Tapatía para celebrar su 30 aniversario con dos funciones en el escenario jalisciense. Creado y dirigido por Michael Flatley, goza de un impactante show que combina precisión coreográfica, poderosa música y una narrativa épica que reinventa la tradición irlandesa en energía contemporánea.

Auditorio Telmex.

7 de junio, 16:00 y 20:00 hrs.

De $350 a $2,390. $3,690 VIP.

La dinastía Elizalde se presentará en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/ARENA GUADALAJARA.

La dinastía Elizalde continúa

Francisco “El Gallo” Elizalde, Joel Elizalde y Jesús “El Flaco” Elizalde unen su talento y legado musical en el escenario dando vida a una esperada gira que inicia en la Perla Tapatía, donde se presentarán por primera vez en la Arena Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que interpretarán los éxitos que han consolidado su trayectoria. Goza de una velada con grandes sorpresas y los temas de una dinastía que ha hecho historia en la música regional mexicana.

Arena Guadalajara.

5 de junio, 21:00 hrs.

De $628 a $3,514.

"Dahmer, mirando a la bestia a los ojos" se estrena en el escenario del Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Dahmer, mirando a la bestia a los ojos

Es una obra de teatro dirigida por Rafael Perrín, en la que un hombre inhumano pone fin a la vida de 17 jóvenes de forma atroz y violenta, una mente retorcida que durante una década se entregó a lo criminal. El hombre tímido e inseguro albergó a un ser lleno de oscuridad. No te pierdas esta obra que expone la peor versión del alma humana, y que invita a la reflexión sobre los crímenes que escandalizaron al mundo en los años ochenta.

Teatro Galerías.

6 de junio, 20:30 hrs.

$400, $550 y $650.

Marca Registrada dará un concierto en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/ARENA GUADALAJARA.

Marca Registrada

La joven agrupación sinaloense se presentará en el recinto jalisciense para dar un concierto, en el que interpretará sus temas emblemáticos así como los más recientes, en una noche de música regional mexicana y de corridos, que hace gala de su renovado estilo. Diviértete con la mejor compañía y disfruta de una gran velada.

Arena Guadalajara

6 de junio, 21:00 hrs

De $377 a $6,820.

Ricardo O’Farrill

Ricardo O’Farrill

El comediante de stand up se presentará en el escenario tapatío para ofrecer una renovada propuesta que promete ser hilarante y humana. Disfruta del talento de este comediante, que se caracteriza por su humor ácido y observador, que transforma los detalles absurdos en rutinas llena de humor, las cuales están relacionadas con la salud mental, el éxito y el fracaso.

Teatro Diana.

6 de junio, 21:00 hrs.

De $500 a $850.

Marisela brindará un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Marisela

“La Dama de Hierro” regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que se reencontrará con sus seguidores e hacer gala de su inigualable voz con temas que han marcado generaciones. Disfruta de una noche de canciones llenas de sentimiento que recuerdan amores, despedidas y momentos inolvidables de la vida.

Auditorio Telmex.

5 de junio, 21:00 hrs.

De $450 a $2,100. $2,800 VIP.

La gala familiar "Pedro y el lobo y el carnaval de los animales" se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS.

Pedro y el lobo y el carnaval de los animales

Es una gala musical para toda la familia a cargo de la Orquesta Solistas de América, bajo la dirección de Guillermo Salvador, que hará una travesía sonora con dos obras que cobran vida: Pedro y el Lobo, donde cada instrumento narra una historia; y El carnaval de los animales, una trama llena de humor y fantasía. Disfruta de una experiencia que te invita a escuchar e imaginar, se recomienda a partir de los cinco años de edad.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

6 de junio, 13:00 hrs.

De $200 a $600.

Otros Eventos

El Teatro Diana será el escenario para que el Ballet de Cámara de Jalisco celebre su 45 anivesario con una función especial. ESPECIAL/EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Rawanyana

Auditorio Telmex. 10 de junio, 21:00 hrs. De $350 a $1,790.

Gala 45 Aniversario del Ballet de Cámara de Jalisco

Teatro Diana. 10 de junio, 21:00 hrs. De $300 a $600.

Afterglow

Teatro Galerías. 11 de junio, 21:00 hrs. $500, $600, $800 y $1,000.

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