Este 4 de junio las salas de cine de la ciudad tienen nueva programación, por lo que en este espacio conoce las películas de estreno que ya se encuentran en la cartelera de cine tapatía. Revisa las historias, selecciona la de tu preferencia y disfruta de una salida al cine con tu familia, tu pareja o los amigos este fin de semana.

Amos del universo

Una de las franquicias ochenteras más veneradas vuelve a la pantalla grande con un flamante largometraje que reimagina la mitología original de lo que se conoció como He-Man y los Amos del Universo.

El aclamado realizador Travis Knight (Kubo y la búsqueda samurái) cuenta la historia del príncipe Adam, quien tras haberse separado del poderío de su mítica espada, tendrá que viajar de la Tierra (el planeta de su madre) a Eternia (el planeta de su padre) para encontrarse con una desagradable sorpresa: Skeletor ha ganado. Con la ayuda de Teela y Man-At-Arms, intentará cambiar el trágico destino de su mundo.

Toma Nota

La película —que pasó por las manos de Warner Bros., Columbia y Netflix antes de volverse realidad gracias a Amazon MGM— cuenta con las actuaciones de Nicolas Galitzine (a quien acabamos de ver en Las ovejas detective) como He-Man, Jared Leto como Skeletor y un gran elenco: Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin y Kristen Wiig.

Es para ti si…

Creciste con esta franquicia y/o eres súper fan de toda su mitología.

Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta

La saga que revivió el género de la comedia paródica allá por el año 2000 está de regreso con un nuevo largometraje. ¡Las expectativas son altísimas!

Los protagonistas principales de esta serie fílmica se reúnen porque el asesino enmascarado que los ha hecho sufrir por 26 años parece haber regresado. Por supuesto, la situación se saldrá rápida y repetidamente de control.

Con las actuaciones de Anna Faris, Marlon, Shawn y más de la dinastía Wayans, Regina Hall, Cheri Oteri, Kenan Thompson y más.

Toma Nota

Esta es la primera película de Scary Movie en 13 años.

Es para ti si…

Esta saga ha hecho que te dobles de la risa.

En el camino. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

En el camino

La multipremiada película mexicana En el camino llega por fin a salas comerciales de México. Dirigida por David Pablos, esta cruda película cuanta la historia de Veneno, un joven con un pasado problemático, quien conoce a un trailero llamado Muñeco. Juntos forman un lazo que rebasa la frontera de lo amistoso hasta volverse mucho más. Un relato con escenas explícitas e instantes emocionalmente fulminantes.

Toma Nota

La cinta ganó el premio Orizzonti en el Festival de Venecia; además, se ha proyectado en festivales como Guadalajara, Morelia y Miami.

Es para ti si…

Quieres ver una película mexicana sin “medias tintas”.

Alpha. ESPECIAL/MUBI.

Alpha

La aclamada y abrasadora cineasta francesa Julia Docournau está de regreso con su nuevo e impactante largometraje: Alpha.

Narrada en clave de “terror corporal”, la cinta cuenta la historia de una adolescente que vive con su madre. La vida de ambas dará un vuelvo desconcertante cuando la chica vuelve de la escuela con un tatuaje en el brazo y, probablemente, con una peculiar infección en la sangre.

Toma Nota

Este año, Alpha fue el largometraje ganador de la sección Cine de Género del Festival Internacional de Cine en Guadalajara; además, compitió en Cannes el año pasado.

Es para ti si…

Eres seguidor del cine de la directora de Titane y Raw.

El Afinador

Leo Woodall y Dustin Hoffman son los protagonistas de esta prometedora película que cuenta la historia de un joven muy talentoso cuando se trata de afinar pianos. El asunto es que sufre de hiperacusia (un trastorno auditivo que aumenta la sensibilidad del oído), cosa que lo vuelve el candidato perfecto para un nuevo trabajo: abrir cajas fuertes.

Toma Nota

Esta película del director ganador del Oscar® Daniel Roher (Navalny, disponible en HBO Max) tiene Garantía Cinépolis.

Es para ti si…

Te encantan las películas de crimen, atracos y estafas.

La novia del diablo

Dirigida por Azhar Kinoi Lubis, esta película indonesia cuenta la historia de Echa y Ariel, una pareja que lleva una vida bastante convencional, al menos hasta que una entidad demoníaca parece obsesionarse con ella. Para liberarse de esa presencia aterradora, tendrán que luchar por salvar su relación y emplazarse hacia la reconciliación.

Toma Nota

El director Azhar Kinoi Lubis es sumamente prolífico (en cantidad): tan solo el año pasado estrenó siete películas y este año ya lleva dos.

Es para ti si…

Eres un completista total de los estrenos de terror que llegan a los cines tapatíos.

The Amazing Digital Circus. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

The Amazing Digital Circus

El fenómeno de YouTube llegará a las pantallas de cine desde este fin de semana para el deleite del público que disfruta de este fenómeno del mundo digital. Más que una película, se trata de una proyección que busca llevar al fandom de este relato a las salas de cine.

Toma Nota

El piloto de esta serie web supera hoy las 400 millones de vistas en Internet.

Es para ti si…

Ya eres fan de The Amazing Digital Circus.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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