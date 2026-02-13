Lesslie Apodaca es una actriz mexicana que comenzó su carrera a los 11 años, ha trabajado en teatro, televisión y cine. Actualmente forma parte del elenco de la serie Como agua para chocolate para HBO Max, la cual estrenará su segunda y última temporada el próximo 15 de febrero.La trama narra la historia de las arraigadas costumbres familiares, Tita de la Garza y Pedro Muzquiz, son dos jóvenes enamorados, que no pueden estar juntos. El elenco está integrado por Irene Azuela, Azul Guaita, Andrés Baida, Ari Brickman, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Lesslie Apodaca, Francisco Angelini, entre otros.Lesslie interpreta al personaje de Fina, la fiel confidente y amiga de Tita, quien es un gran apoyo emocional para desahogarse. Y en entrevista para Gente Bien platica sobre su personaje y esta segunda temporada de Como agua para chocolate, que consta de seis episodios.“Como una chica llena de alegría y mucha genuinidad. Lo que la hace única y a veces un poco torpe y distraída”.“Me preparé desde la inocencia y el optimismo, pues esas son características principales de Fina”.“El tener la oportunidad de revivir un clásico de la literatura y bajo la producción de Salma Hayek, es lo las gratificante que puede existir para que esta gran historia llegue a las nuevas generaciones”.“El reflejar que aunque a todos nos ocurren tragedias siempre existe la forma de salir adelante. Es nuestra actitud ante la vida lo que definirá como libramos las malas experiencias”.“Evoluciona bastante, pues tras un suceso traumático que le ocurre se vuelve madura y un poco reservada, pero justo en la historia averiguaremos si aprendió a salir de esa situación, con optimismo y esperanza o si se rindió ante lo mismo”.“Cada capítulo les va a encantar, el vestuario, escenografía, utilería. Todo ha sido un gran equipo esperando que les guste tanto como a nosotros recrear el universo de Como Agua para chocolate”.“Se viene una serie bastante fuerte para la plataforma Vix. Y la próxima publicación de un libro, una novela juvenil de mi autoría que les va a encantar”.Facebook: @SoyLesslieApodacaInstagram: Lesslie ApodacaTik Tok: @lesslieapodacaXM