Lesslie Apodaca es una actriz mexicana que comenzó su carrera a los 11 años, ha trabajado en teatro, televisión y cine. Actualmente forma parte del elenco de la serie Como agua para chocolate para HBO Max, la cual estrenará su segunda y última temporada el próximo 15 de febrero.

Lesslie Apodaca. ESPECIAL/CORTESÍA LESSLIE APODACA.

La trama narra la historia de las arraigadas costumbres familiares, Tita de la Garza y Pedro Muzquiz, son dos jóvenes enamorados, que no pueden estar juntos. El elenco está integrado por Irene Azuela, Azul Guaita, Andrés Baida, Ari Brickman, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Lesslie Apodaca, Francisco Angelini, entre otros.

Lesslie interpreta al personaje de Fina, la fiel confidente y amiga de Tita, quien es un gran apoyo emocional para desahogarse. Y en entrevista para Gente Bien platica sobre su personaje y esta segunda temporada de Como agua para chocolate, que consta de seis episodios.

¿Cómo describes a tu personaje (Fina)?

“Como una chica llena de alegría y mucha genuinidad. Lo que la hace única y a veces un poco torpe y distraída”.

Lesslie Apodaca. ESPECIAL/CORTESÍA LESSLIE APODACA.

¿Cómo te has preparado para interpretar este papel?

“Me preparé desde la inocencia y el optimismo, pues esas son características principales de Fina”.

¿Qué te llamó la atención de tu personaje o del proyecto para trabajar en él?

“El tener la oportunidad de revivir un clásico de la literatura y bajo la producción de Salma Hayek, es lo las gratificante que puede existir para que esta gran historia llegue a las nuevas generaciones”.

¿Cuál ha sido el desafío más grande de interpretar a Fina?

“El reflejar que aunque a todos nos ocurren tragedias siempre existe la forma de salir adelante. Es nuestra actitud ante la vida lo que definirá como libramos las malas experiencias”.

Lesslie Apodaca es Fina en Como agua para chocolate. ESPECIAL/CORTESÍA LESSLIE APODACA.

En esta segunda temporada, ¿cómo evoluciona Fina en la historia?

“Evoluciona bastante, pues tras un suceso traumático que le ocurre se vuelve madura y un poco reservada, pero justo en la historia averiguaremos si aprendió a salir de esa situación, con optimismo y esperanza o si se rindió ante lo mismo”.

¿Algo más que quieras resaltar de tu participación en esta serie?

“Cada capítulo les va a encantar, el vestuario, escenografía, utilería. Todo ha sido un gran equipo esperando que les guste tanto como a nosotros recrear el universo de Como Agua para chocolate”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Se viene una serie bastante fuerte para la plataforma Vix. Y la próxima publicación de un libro, una novela juvenil de mi autoría que les va a encantar”.

Lesslie Apodaca. ESPECIAL/CORTESÍA LESSLIE APODACA.

Lesslie Apodaca

Facebook: @SoyLesslieApodaca

Instagram: Lesslie Apodaca

Tik Tok: @lesslieapodaca

XM