Llega el fin de semana y son días para disfrutar con la pareja o los amigos por el 14 de febrero, entre las opciones está una salida al cine para ver una película que ya esperabas o elegir entre las opciones que ingresan a la cartelera de cine de la ciudad. Revisa las historias y elige la mejor para divertirte con tu compañía favorita.

“Cumbres Borrascosas”

Inspirada en la legendaria novela de Emilie Brontë, llega una nueva adaptación del relato literario publicado hace casi 180 años y que ha trascendido como referente de las letras victorianas, el romanticismo y la ficción gótica. Esta nueva versión es dirigida por Emerald Fennel (Promising Young Woman: Hermosa Venganza) y protagonizada por la dupla del momento: Margot Robbie y Jacob Elordi, en los papeles de Catherine y Heathcliff, respectivamente.

Con música original de Charlie XCX y la cinefotografía de Linus Sandgren (ganador del Oscar® por La La Land), “Cumbres Borrascosas” cuenta el devenir de una intensa y trágica historia de amor. La cinta es una versión libre del relato original que, según parece, podría dividir opiniones. Aun así, el pronóstico es que se convierta en el estreno más exitoso del mundo en este fin de semana de San Valentín.

Toma Nota

En México también se han realizado adaptaciones de Cumbres Borrascosas, una vez como película (Abismos de pasión de Luis Buñuel en 1954) y dos veces en formato de telenovela (en 1964 y 1979).

Es para ti si…

Estás buscando el mega-estreno romántico para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

La voz de Hind Rajab

Kaouther Ben Hania, directora de la fantástica Las cuatro hijas, vuelve a rozar las fronteras del documental y la ficción en este intenso drama guionado que conmocionó a la Biennale di Venezia.

"La voz de Hind Rajab" muestra a un equipo de voluntarios en un centro de ayuda de Red Crescent, quienes reciben una llamada de una niña palestina que queda atrapada durante un ataque militar en Gaza. El audio que escucharás durante la película (es decir, la llamada de la pequeñita) es real. El filme ganó el León de Plata en Venecia, además de los premios de la UNESCO y la Cruz Roja por su mensaje humanitario.

Toma Nota

La cinta está nominada al Oscar® como Mejor Película Internacional.

Es para ti si…

Buscas una película que detone reflexiones, conversaciones y que dé visibilidad a una de las crisis humanitarias más graves de este siglo.

Goat: La cabra que cambió el juego

Will Cabrera es una joven cabra que, desde niño, ha soñado con convertirse en un jugador profesional del roarball (un deporte equivalente al básquetbol), como su gran ídola: la pantera Jett Fillmore. Una serie de eventos lo llevarán a la liga estelar, donde tendrá que probar su valía en este largometraje cómico y animado que celebra la tradición del cine deportivo.

Goat: La cabra que cambió el juego es un relato que triunfa en el campeonato del entretenimiento gracias a su certero sentido del humor y su ritmo vertiginoso. Además, recuerda que —antes que un negocio— el deporte debería ser inspiración, un acto para compartir y un recurso para soñar.

Toma Nota

El director Tyree Dillihay es mejor conocido por su trabajo en series animadas como Bob Burgers y Weather Hunters.

Es para ti si…

Te gusta el cine deportivo y quieres verlo aplicado en una comedia animada de gran nivel… o si simplemente quieres ver lo nuevo del estudio detrás de las KPop Demon Hunters.

¿Quieres ser mi novia?

Ihtzi Hurtado dirige a Ludwika Paleta y Juanpa Zurita en esta comedia que gira en torno a Lu y Javi, quienes viven un romance marcado por la diferencia de edad y las miradas ajenas. Durante un viaje a Acapulco, él enfrenta el reto de presentar a Lu a su familia tradicionalista y conservadora, mientras ambos se ven tentados por nuevos intereses amorosos. La relación deberá probar si es amor verdadero o solo una pasión pasajera.

Toma Nota

¿Quieres ser mi novia? es la secuela de la comedia de 2023 titulada ¿Quieres ser mi… hijo?

Es para ti si…

Viste la primera película y ya sabes que no vas a querer perderte la continuación.

Caminos del crimen

En 2013, Bart Layton ganó el BAFTA por su documental The Imposter. En 2018 recorrió los terrenos de la docuficción con American Animals por la cual fue premiado en Sitges y en los British Independent Film Awards. Ahora, el cineasta londinense explora la ficción total con Caminos del crimen.

El relato sigue a un ladrón y una agente de seguros, quienes planean una estafa singular mientras que un agente de la ley sigue sus pasos.

Toma Nota

La cinta tiene un elenco interesantísimo, que incluye a Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Mónica Barbaro, Jennifer Jason Leigh, Tate Donovan y Nick Nolte.

Es para ti si…

Nunca te pierdes una película de estafa.

El Orfanato: La Posesión

Cinta de terror de efectividad baja en la que una chica siente un vacío terrible desde que su madre desapareció misteriosamente. Una tabla ouija le ha dicho que debe buscar en el orfanato donde su mamá trabajaba, sin imaginar las revelaciones que le esperan. Una producción española que se cuelga del título de un clásico, pero que no está a la altura.

Toma Nota

La cinta originalmente iba a estrenarse en nuestro país en otoño del año pasado. A pesar del retraso, finalmente está en cines nacionales.

Es para ti si…

Eres completista de los estrenos de terror, sean buenos o malos.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

