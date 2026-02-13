Comienza el fin de semana y este viernes el entretenimiento se hace presente desde hoy en los diferentes recintos de la Perla Tapatía. Consulta en este espacio la selección de eventos en la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu esparcimiento.

Big Time Rush dará un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Big Time Rush

Dentro de su gira mundial In real life Worldwide, el cuarteto visita Guadalajara para ofrecer un esperado concierto, en el que interpretará todas las canciones de cada episodio de su exitoso programa de Nickelodeon, muchas de las cuales no se han cantado en vivo. Además de tener como invitados a Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickmar, Jo y Gustavo en el programa. Si eres un rusher esta presentación no te la puedes perder.

Auditorio Telmex.

17 de febrero, 21:00 hrs.

De $780 a $2,780.

El Mariachi Vargas y el Mariachi Nuevo Tecalitlán ofrecerán el espectáculo Mariachazo en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Mariachazo

El Mariachi Vargas y el Mariachi Nuevo Tecalitlán unen su talento, trayectoria y música en un escenario para ofrecer lo mejor de un siglo de legado musical. Vive una experiencia única con formato de fiesta mexicana con canciones clásicas del género, que muestran la tradición, pasión y orgullo nacional. Disfruta de una noche irrepetible al son del mariachi.

Arena Guadalajara.

13 de febrero, 21:00 hrs.

De $440 a $3,138.

Este viernes se celebrará Gala de aniversario de Palcco por su 10 años de creación. ESPECIAL/CORTESÍA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE ZAPOPAN.

Gala de aniversario de Palcco

El Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) celebra su décimo aniversario con un concierto protagonizado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, bajo la batuta del maestro Enrique Radillo. Disfruta de una velada excepcional con la música de Johann Strauss, Franz von Suppé, Piotr Ilich Tchaikovski. Recuerda que el código de vestimenta es de gala y habrá coctel de bienvenida.

Teatro José Pablo Moncayo de Palcco.

13 de febrero, 19:30 hrs.

$350.

Bronco se presentará en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Bronco

En el marco de su gira El gran baile tour la conocida agrupación se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que interpretará un repertorio de éxitos y reencontrarse con su público tapatío. Con más de 45 años de trayectoria y varios años de no visitar la ciudad, Bronco promete una gran noche para cantar y bailar sus canciones.

Arena Guadalajara.

14 de febrero, 21:00 hrs.

De $502 a $2,510.

Angélica María y Enrique Guzmán

Estas leyendas de la música de los años sesenta se presentarán en la Perla Tapatía dentro de su gira La Despedida. Dos de los representantes más emblemáticos de los años sesenta se reúnen en el escenario para cantar los temas que han hecho historia en el rock en español de los años 60’s. Disfruta de una velada llena de recuerdos, nostalgia y rock de antaño.

Teatro Galerías.

19 de febrero, 19:00 hrs.

$800, $1,500 y $2,700.

Internacional Carro Show, Sonora Tropicana y Campeche Show brindarán el espectáculo Cumbia con amor. ESPECIAL/LOGISTICA EVENTOS.

Cumbia con amor

Con motivo del 40 aniversario de Internacional Carro Show se ofrecerá un concierto lleno de ritmo y cumbia junto a la Sonora Tropicana y Campeche Show, que por primera vez se presentarán por primera vez juntos en un mismo escenario. Vive una velada con las emblemáticas canciones, hermosos recuerdos y la emoción de la cumbia.

Teatro Galerías.

15 de febrero, 18:00 hrs.

$600, $750, $900 y $1,100.

El concierto Caravana del amor llega al Auditorio Telmex con grandes artistas de la balada romántica. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Caravana del amor

La atmósfera se llena de romance y la música es uno de los principales ingredientes para estas fechas, por lo que llega al escenario este concierto lleno de nostalgia y romanticismo. Un espectáculo en el que grandes íconos de la música como Carlos Cuevas, Manoella Torres, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Estela Núñez y Los Dandys han preparado un repertorio para agasajar el oído de los asistentes. Goza de una velada de más de cuatro horas de música romántica.

Auditorio Telmex.

15 de febrero, 17:00 hrs.

De $400 a $2,500. $3,500 VIP.

Otros Eventos

El Teatro Galerías tendrá una variedad de eventos relacionados con la música, consulta su cartelera y no te los pierdas. ESPECIAL/CORTESÍA TEATRO GALERÍAS.

Diario de una pasión

Para mayores de 15 años. Teatro Galerías. 13 de febrero, 19:30 hrs. $450, $650, $850 y $1,050.

Llámame por tu nombre

Para mayores de 18 años. Teatro Galerías. 13 de febrero, 21:45 hrs. $450, $650, $850 y $950.

El cadáver de la novia

Proyección de la película con Orquesta Sinfónica en vivo. Teatro Galerías. 14 de febrero, 17:00 y 19:30 hrs. $500, $650 y $800.

XM