Si quieres sorprender a tus niños y vivir una experiencia divertida en familia, tu lugar es Baunzii Land, que se distingue por invitar a los pequeños a moverse, conectar y lo mejor de todo, dejar un momento las pantallas para brincar sin parar.El proyecto de este lugar nace de la visión de Estefanía Helfon, mamá de tres, con la intención de crear nuevos espacios donde niños y adultos tengan opciones de jugar, moverse y convivir juntos.El parque ofrece una experiencia de entretenimiento basada en el movimiento físico y la convivencia familiar, con inflables de gran formato y áreas diseñadas para distintas edades. El parque busca generar un ambiente de energía, emoción y diversión en un entorno seguro y bien organizado.La intención es crear experiencias de conexión y alegría familiar a través del juego y el movimiento, posicionándose como uno de los principales planes de entretenimiento familiar en cada ciudad que visita.Es un parque itinerante que permanece por temporadas limitadas en cada ciudad. En Guadalajara estará abierto al público hasta finales de abril, todo abril incluido, así que ya tienes el plan perfecto para festejar su día.Está ubicado en Av. Aztecas 670, colonia Monraz. Cuenta con diversos precios, restricciones, como el uso de calcetas antideslizantes, y variedad de horarios. El parque cuenta con área especial para niños pequeños, área de descanso para adultos y venta de snacks, bebidas y alimentos. ¡No te lo puedes perder!Checa las promociones en su redes oficiales @baunziiland