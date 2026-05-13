Dentro de un entorno natural y auténtico, 140 invitados disfrutaron del Polo Day, una experiencia única en San Acaso Polo and Equestrian Ranch.

Los jugadores estuvieron acompañados por sus familias en comunidad, con un deporte que les apasiona. Los anfitriones fueron Froylán Caballero, Guillermo Jiménez y José Amutio, socios fundadores y creadores del proyecto.

La competencia fue en formato de torneo con público, donde promovieron sus actividades ecuestres, que es desarrollar el polo dentro de Guadalajara. Participaron cuatro equipos y un total de nueve jugadores. El equipo ganador fue el que representó a la marca alianza Pernod Ricard-Royal Salute integrado por Daniel García, Diego González y Eduardo Zedillo. Los premios fueron patrocinado por Destino Rentals, les dieron rodilleras, maletas de Chloé, sesiones de Spa Kinal y gafas Ópalo.

Esa tarde se ofreció un menú de tres tiempos que consistió en ensalada de arúgula con jamón serrano; ceviche de camarón al mango; de plato principal, vacío a la parrilla acompañado de verduras salteadas y de postre, crepas de cajeta artesanal. La musicalización y el sonido fue de Miguel Dix Eventos; además contaron con la participación de la banda “Si Wi Yes”.