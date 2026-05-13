Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Polo Day en familia: Una nueva forma de vivir el mundo ecuestre dentro de la ciudad

Una experiencia única en San Acaso Polo and Equestrian Ranch

Por: Aracely Aguilera

En portada: Polo Day. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

En portada: Polo Day. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Paola Montes. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paola Montes. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carlos González y Secco Amutio. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Carlos González y Secco Amutio. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Paola Montes y Félix Núñez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Paola Montes y Félix Núñez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Álvaro Cuevas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Álvaro Cuevas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Héctor Amaya, Javier Herrera y Nacho Robles. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Héctor Amaya, Javier Herrera y Nacho Robles. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Michelle Azanza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Michelle Azanza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Rodrigo Guzmán e Isamar Torres. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rodrigo Guzmán e Isamar Torres. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Francisco Xavier López Portillo y Kelly Kroger. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Francisco Xavier López Portillo y Kelly Kroger. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Gustavo Mejía. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Gustavo Mejía. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Ricardo Sainz y Miriam Parada. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ricardo Sainz y Miriam Parada. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Cande Peñalosa. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Cande Peñalosa. GENTE BIEN JALISCO / Polo Day

Lucas Romero, Lucia Orozco y Thiago Romero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Lucas Romero, Lucia Orozco y Thiago Romero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de mayo 2026

Dentro de un entorno natural y auténtico, 140 invitados disfrutaron del Polo Day, una experiencia única en San Acaso Polo and Equestrian Ranch.

Los jugadores estuvieron acompañados por sus familias en comunidad, con un deporte que les apasiona. Los anfitriones fueron Froylán Caballero, Guillermo Jiménez y José Amutio, socios fundadores y creadores del proyecto.

La competencia fue en formato de torneo con público, donde promovieron sus actividades ecuestres, que es desarrollar el polo dentro de Guadalajara. Participaron cuatro equipos y un total de nueve jugadores. El equipo ganador fue el que representó a la marca alianza Pernod Ricard-Royal Salute integrado por Daniel García, Diego González y Eduardo Zedillo. Los premios fueron patrocinado por Destino Rentals, les dieron rodilleras, maletas de Chloé, sesiones de Spa Kinal y gafas Ópalo.

Esa tarde se ofreció un menú de tres tiempos que consistió en ensalada de arúgula con jamón serrano; ceviche de camarón al mango; de plato principal, vacío a la parrilla acompañado de verduras salteadas y de postre, crepas de cajeta artesanal. La musicalización y el sonido fue de Miguel Dix Eventos; además contaron con la participación de la banda “Si Wi Yes”.

Evento: Polo Day.

Fecha: Sábado 25 de abril.

Lugar: San Acaso Polo and Equestrian Ranch.

Invitados: 140.

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