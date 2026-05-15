Llega el fin de semana y a partir de este viernes 15 de mayo habrá diferentes eventos para el entretenimiento de los tapatíos, desde conciertos, obras de teatro hasta espectáculos circenses. Conoce cuáles son los eventos que se realizarán en los recintos más importantes de la ciudad en la selección de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia.

J. Balvin se presentará en concierto en la Arena VFG. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

J. Balvin

El cantante colombiano regresa a los escenarios para cantar en vivo y en su gira por México visita Guadalajara para dar un concierto, en el que se escucharán sus recientes canciones así como sus temas más famosos. Disfruta de una noche de gran energía, éxitos y reguetón puro.

Arena VFG.

17 de mayo, 20:00 hrs.

De $ a $2,084.

Fobia se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Fobia

Una de las bandas más representativa del rock alternativo mexicano regresa a la escena musical para ofrecer un concierto en las principales ciudades del país. Celebra la hermandad musical que ha definido generaciones y disfruta de una noche de éxitos, que revivirán una época.

Auditorio Telmex.

21 de mayo, 21:00 hrs.

De $450 a $1,800.

Álex Ubago ofrecerá un concierto en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Álex Ubago

El cantautor español celebra 25 años de trayectoria con su gira ¿Qué pides tú? Y visita la Perla Tapatía para dar un concierto y consentir a sus fans con las canciones más famosas de su carrera así como los temas más recientes. Disfruta de una noche de pop romántico en una velada íntima, acompañada de nostalgia y emoción.

Teatro Diana.

16 de mayo, 21:00 hrs.

De $600 a $2,200.

Edith Márquez dará un concierto en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO

Edith Márquez

La cantante pisa por primera vez el escenario de la Arena Guadalajara para ofrecer el concierto, en el que celebra a las mamás con su inigualable voz. Dentro de su gira Eterna e inolvidable, promociona su reciente producción homónima que hace un homenaje a Rocío Dúrcal, además de interpretar sus emblemáticos éxitos, acompañada por mariachi y orquesta.

Arena Guadalajara.

15 de mayo, 21:00 hrs.

De $440 a $3,514.

El espectáculo "Titizé, a venetian dream" se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/VIVIANA CANGIALOSI/CONJUNTO SANTANDER.

Titizé, a venetian dream

La compañía Finzi Pasca presenta este espectáculo de circo, danza y teatro, bajo la dirección de Daniele Finzi Pasca. Inspirado en el lenguaje de los sueños, propone un universo poético y surreal. A través del clown, la acrobacia, el movimiento y máquinas escénicas, se construye un montaje que mezcla tradición e innovación. Goza de un viaje sensorial lleno de asombro y emoción.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

21 y 22 de mayo, 20:30 hrs. 23 de mayo, 13:00 y 19:30 hrs. 24 de mayo, 12:30 y 17:00 hrs.

De $650 a $1,300.

Grupo Frontera dará un concierto en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA.

Grupo Frontera

Dentro de su gira internacional Triste pero bien c*brón tour, la agrupación de música mexicana regional se presentará en la ciudad para brindar un concierto, en el que promociona su tercer álbum de estudio "Lo que me falta por llorar" conformado por 12 temas. Disfruta de una noche de sonido norteño-cumbia de una de las agrupaciones más influyentes del género.

Arena Guadalajara.

21 de mayo, 21:00 hrs.

De $753 a $4,685.

Remmy Valenzuela se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Remmy Valenzuela

En el marco de su gira Desde el rancho Tour 2026, el cantante sinaloense brindará una noche de concierto, llena de música de acordeón, sentimiento y corazón norteño. Goza de una velada de música en vivo, donde la esencia de historias de amor, desamor, orgullo y vida ranchera revestirán la atmósfera del recinto.

Auditorio Telmex.

15 de mayo, 21:00 hrs.

De $400 a $2,650. $3,800 VIP.

Leyendas del Mariachi se presentarán en Palcco. ESPECIAL/©LOU COLLAZO PHOTOGRAPHY.

Leyendas del Mariachi

Es una gala musical que rinde homenaje a la grandeza del mariachi y la riqueza cultural nacional, en la que participarán agrupaciones como el Mariachi Estrella de México, Mariachi Femenil Estrella de México y Leyendas del Mariachi. Disfruta de una noche llena de tradición con la música mexicana que enaltece las raíces y el orgullo de ser mexicano.

Palcco.

15 de mayo, 20:30 hrs.

De $800 a $1,600.

"Borrachas, pero buenas muchachas" se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA DIVA RRPP.

Borrachas, pero buenas muchachas

“La dama de la comedia” Cessy Casanova y “La Chupitos” Liliana Arriaga ofrecerán este espectáculo, en el que te harán reír con su incomparable humor, cada una con un estilo diferente, pero la misma intención de hacer reír con este increíble show. Diviértete con una noche repleta de risas y buen humor.

Teatro Galerías.

16 de mayo, 21:00 hrs.

$450, $550, $650 y $750.

Otros Eventos

La obra de teatro "Esquizofrenia" se presentarán en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Esquizofrenia

Teatro Galerías. 15 de mayo, 20:30 hrs. $400, $550 y $650.

Chesdana

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 15 de mayo, 21:00 hrs. $350.

Dos pianos y un alma

Palcco. 16 de mayo, 17:00 hrs. $350.

Johnn Williams Sinfónico

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 16 de mayo, 20:00 hrs. De $400 a $1,000.

OHIR Programa 5: Ciclo de piano-tripe concierto de Beethoven

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 16 de mayo, 19:30 hrs. De $150 a $230.

Un cardumen en el cielo y una parvada en el mar

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 17, 24 y 31 de mayo, 11:00 hrs. $350 bebé + acompañante. $200 acompañante extra.

31 Minutos-Tributo Oficial

Teatro Galerías. 17 de mayo, 13:30 y 16:30 hrs. $300, $350, $400 y $450.

Marc Martel: One Vision of Queen

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 17 de mayo, 18:00 hrs. De $700 a $2,000.

Leyendas Gruperas: Los Yonic’s, Los Freddys y Los Muecas

Auditorio Telmex. 17 de mayo, 19:00 hrs. De $400 a $1,600. $2,400 VIP.

XM