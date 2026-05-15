La programación de la cartelera de cine de la ciudad se renueva con los estrenos de cine, por lo que en este espacio puedes consultar las tramas y ver los tráilers oficiales de cada película. Disfruta durante el fin de semana de la pelicula de tu preferencia con tu compañía favorita.

Obsesión

Una de las películas de terror más aplaudidas del año llega finalmente al cine. Dirigida por Curry Baker, Obsesión cuenta la historia de un joven que pide un deseo inocente: que la chica que le gusta lo ame más que a nada en el mundo. Efectivamente, su deseo se cumplirá, pero tendrá consecuencias peligrosas.

Esta pieza juvenil es entretenidísima y, además, hace una interesante reflexión sobre las fijaciones románticas.

Toma Nota

Obsesión ganó el Premio del Jurado en Sitges; además, fue proyectada con gran éxito en festivales como Toronto, SXSW, Miami y Guadalajara.

Es para ti si…

Quieres llevarte una grata sorpresa, ojo, porque seguro te tendrá al borde de la butaca.

No dejes a los niños solos

Dos niños se quedan solos en casa por unas cuantas horas debido a que su madre tiene que salir a atender una emergencia de trabajo. Los chicos deciden abrir algunas cajas buscando una vieja consola de videojuegos; sin embargo, una situación singular provocará que ambos empiecen a creer que cada uno desea convertirse en el hijo favorito.

No dejes a los niños solos es una de las más sólidas piezas de cine de género nacional que verás este año. La cinta es dirigida por Emilio Portes, quien factura un relato inquietante y aterrador.

Toma Nota

La cinta ha pasado con éxito por la programación de eventos fílmicos relevantes como Sitges, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Feratum, Macabro, Fantastporto, Gérardmer, Screamfest, Grimmfest y varios más.

Es para ti si…

Eres fan del cine de Portes o quieres ser testigo de un envolvente y desconcertante relato hecho en México.

En la zona gris

Un equipo de élite que vive en las sombras debe volver a entrar en acción cuando tiene lugar un robo millonario. Estafa, estrategia, acción y peligro son los ingredientes del más reciente estreno del cineasta británico Guy Ritchie (Snatch), quien dirige nuevamente a Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y la mexicana Eiza González, quien ya se ha consagrado como su más reciente colaboradora habitual. Tras una serie de resultados irregulares, ¿será En la zona gris la cinta que reencontrará al público con el Ritchie más efectivo y magnético?

Toma Nota

Este filme fue anunciado desde el 2022 y el rodaje ocurrió en 2023, así que hemos tenido que esperar bastante para finalmente poder disfrutarlo.

Es para ti si…

Nunca te pierdes una película de Guy Ritchie o si te gusta el cine de acción.

Un portero muy improbable

Otro estreno sobre futbol soccer llega a la pantalla grande justo cuando se acerca el Mundial 2026. Producida por estrellas del balompié como Raúl Jiménez, Duilio Davino, Marco Fabián y Marc Crosas, entre otros, esta pieza cuenta la historia de un chico que tiene una habilidad sorprendente para “adivinar” o prever jugadas. Es así que encuentra en la portería un lugar donde usar su talento. Sin embargo, su camino dentro del futbol será complicado, pues deberá superar rechazos y entender el verdadero significado del triunfo.

Toma Nota

Este largometraje mexicano cuenta con la participación de figuras notables del balompié como Raúl Jiménez, Marco Fabián, Jaime Lozano y Jorge Campos.

Es para ti si…

Andas buscando cualquier historia que te ponga en el ‘mood’ mundialista.

Enemigo Mortal

¡Jackie Chan está de regreso en cines nacionales! Enemigo Mortal es un relato electrizante que ha conquistado a la crítica y el público. Un grupo de criminales logra escapar con una gran cantidad de dinero, burlando un sistema de vigilancia de alta tecnología. Ante la desesperación, la policía recurre a Wong Tak-Chung, leyenda retirada que reúne a una unidad de élite. Su misión: Atrapar al “Rey Lobo”, cerebro del atraco, en un enfrentamiento donde las lealtades se pondrán a prueba y el juego del gato y el ratón alcanzará su máxima tensión.

Toma Nota

La cinta recibió el premio a la Mejor Coreografía de Acción en los Hong Kong Film Awards.

Es para ti si…

Quieres reencontrarte con Jackie Chan en el contexto de la más hiperbólica acción oriental.

Ella y su hijo

Mahnaz es una enfermera viuda que ahora debe enfrentar la rebeldía de su hijo adolescente, quien por su conducta ha sido expulsado del colegio. Un hecho inesperado rompe la frágil armonía familiar y la obliga a confrontar una dolorosa verdad. En busca de justicia y respuestas, emprende un viaje que redefine su identidad como madre, mujer y superviviente en la sociedad iraní actual.

Toma Nota

Este filme dirigido por Saeed Roustayi compitió por la Palma de Oro del Festival de Cannes el año pasado.

Es para ti si…

Te encanta el cine internacional y quieres ver una de las piezas de cine iraní que más ha dado de qué hablar en el último año.

Súper Charlie

Un niño sueña con pelear contra el crimen a lado de su papá, quien trabaja como policía. Sin embargo, su fantasía de luchar por la justicia dará un giro inesperado cuando llegue a casa su nuevo hermanito: un lindo bebé llamado Charlie que, además de ser el centro de atención, resulta que tiene superpoderes.

Basada en los libros infantiles de la afamada escritora nórdica Camilla Läckberg.

Toma Nota

La cinta ganó el premio Miniminci en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con el que se reconoce el cine para niños y adolescentes.

Es para ti si…

Quieres ver una linda aventura animada que gozarán muchísimo los más pequeños de casa.

Aniversario

A partir de una reunión que desata secretos y tensiones, Aniversario sigue la lenta erosión de la confianza y la seguridad dentro de una familia. Con actuaciones intensas y una atmósfera de creciente amenaza, el filme plantea preguntas sobre lealtad, poder y las decisiones que destruyen lo que se ama.

Con las actuaciones de Diane Lane, Kyle Chandler, Mackenna Grace y un sólido reparto.

Toma Nota

La cinta es dirigida por Jan Komasa, cuya filmografía lo ha llevado a los más grandes festivales de cine del mundo. Búscala en Cinemex.

Es para ti si…

Te interesa ver un relato donde el complejo mundo político infecta la vida familiar.

Re-Estreno

Top Gun. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Top Gun: 40 Aniversario

En 1986 se estrenó Top Gun, la película de Tony Scott que fue protagonizada por Tom Cruise, quien estaba por consagrarse como una de las más grandes estrellas de cine de la historia. Aquel relato de apenas 13 millones de dólares se convirtió en un triunfo global de más de 350 millones (equivalentes a mil millones de la actualidad).

Celebrando cuatro décadas del estreno de una de las más icónicas películas de acción de Hollywood, vuelven a salas de cine por tiempo limitado Top Gun y Top Gun: Maverick, algo que los fans seguro aprovecharán.

Toma Nota

En su momento, la canción “Take My Breath Away” ganó el Oscar y el Golden Globe.

Es para ti si…

Quieres volver a disfrutar en la pantalla grande de estos dos exitazos taquilleros.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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