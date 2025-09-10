Audi Financial Services: Exclusividad para tu estilo de vida

Audi Center López Mateos organizó un memorable evento para el lanzamiento del nuevo Audi A5, lo que marca una nueva era en el diseño y la innovación automotriz. Sus líneas elegantes, dinamismo en cada detalle y tecnología de vanguardia hacen de este modelo un verdadero referente en su categoría.

Lanzamiento del nuevo Audi A5. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Pero más allá del vehículo, Audi ofrece una experiencia completa al estrenar un Audi A5 con la confianza y respaldo de Audi Financial Services. Audi Financial Services brinda soluciones de movilidad mediante planes de financiamiento y arrendamiento, acompañando al cliente en cada paso con servicios adicionales y coberturas de seguro para auto.

Audi Center López Mateos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lanzamiento del nuevo Audi A5. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Entre los planes que ofrece se encuentran FS/Xclusive programa de lealtad, planes de financiamiento con mensualidades atractivas y arrendamiento Puro Credit (plan de financiamiento tradicional).

Evento: Lanzamiento del nuevo Audi A5. Lugar: Av. Niños Héroes 716, Col. Jardines de Los Arcos. Fecha: 5 de septiembre de 2025.

Audi Center López Mateos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Audi Center López Mateos

Av. Niños Héroes 716, Col. Jardines de Los Arcos.

WhatsApp: 33 15 87 10 21.

Web: www.audicenterlopezmateos.com.mx,

Facebook: AudiLopezMateos

Instagram: audilopezmateosgdl

