El Hotel Origen 438 organizó una cena-concierto con Sheila Ríos, Fernando Quintana y Enrique Ortiz, quienes interpretaron sus mejores temas

Por: Xochitl Martínez

Peque Ramos y Gabriel Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de septiembre 2025

Alejandra Conde y José Silva. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Pilar Hernández, Conchis Hinojosa y Mariana Urrea. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Miriam Vergara y Manuel Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Eduardo Orendain y Gabriel Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sheila Ríos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Renata y Luis Larios. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Shirele Moragrega y Yael Moragrega. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ana Conde y Mayte Moragrea. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Betsy Plascencia, Perla Bretón y Lety Terrazas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Arturo Navarro, Fernando Álvarez, Roberto Hernández y Rafael Alarcón Menchaca. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jorge González y Sofía Camarena. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La velada comenzó con un coctel de bienvenida para los asistentes en la terraza del hotel, posteriormente se trasladaron a Ocaso Bar, donde se vivió una noche de música de trova que disfrutaron ampliamente con un íntimo concierto, en el que se escucharon canciones llenas de emoción, nostalgia y pasión con pinceladas de jazz, bossa, boleros y música ecléctica.

La experiencia estuvo acompañada de una deliciosa cena que consistió en paninis de carnes frías, ensalada clásica, una copa de vino de la casa Alba y Celeste, y para aquellos que degustaron algo más se ofrecieron platillos del menú abierto de comida y bebida del hotel.

La noche bohemia se convirtió en una salida de amena convivencia entre amigos, parejas y seguidores de la trova con una atmósfera íntima y emotiva, en la que se interpretaron composiciones de autores como Joan Manuel Serrat, Juan Luis Guerra, Pablo Milanés, Jorge Drexler, Agustín Lara y Consuelo Velázquez en español, Tom Jobim en portugués, y Michael Bublé y Bart Howard en inglés.

Evento: Concierto-cena con Sheila Ríos, Fernando Quintana y Enrique Ortiz.

Lugar: Hotel Origen 438.

Fecha: 21 de agosto de 2025.

Invitados: 80.

