La velada comenzó con un coctel de bienvenida para los asistentes en la terraza del hotel, posteriormente se trasladaron a Ocaso Bar, donde se vivió una noche de música de trova que disfrutaron ampliamente con un íntimo concierto, en el que se escucharon canciones llenas de emoción, nostalgia y pasión con pinceladas de jazz, bossa, boleros y música ecléctica.

La experiencia estuvo acompañada de una deliciosa cena que consistió en paninis de carnes frías, ensalada clásica, una copa de vino de la casa Alba y Celeste, y para aquellos que degustaron algo más se ofrecieron platillos del menú abierto de comida y bebida del hotel.

La noche bohemia se convirtió en una salida de amena convivencia entre amigos, parejas y seguidores de la trova con una atmósfera íntima y emotiva, en la que se interpretaron composiciones de autores como Joan Manuel Serrat, Juan Luis Guerra, Pablo Milanés, Jorge Drexler, Agustín Lara y Consuelo Velázquez en español, Tom Jobim en portugués, y Michael Bublé y Bart Howard en inglés.

Evento: Concierto-cena con Sheila Ríos, Fernando Quintana y Enrique Ortiz. Lugar: Hotel Origen 438. Fecha: 21 de agosto de 2025. Invitados: 80.

CP