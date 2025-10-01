Mateo Amieva: Un clown en el mundo maravilloso de los insectos

Hoy te presentamos en entrevista al clown español Mateo Amieva, uno de los personajes clave que se suma a OVO (“huevo” en portugués) un increíble espectáculo que hará una parada en nuestro país con una versión renovada, ya que fue creado hace 15 años, pero ahora llegará con un diseño de escenario reimaginado, nuevos actos acrobáticos, personajes originales, vestuarios de primera y música renovada.

OVO nos deslumbrará más que nunca con su fascinante colonia de insectos, reuniendo a 53 acróbatas y músicos en un espectáculo que deleita tanto a adultos como a niños. Después de cautivar a audiencias en 40 países y encantar a multitudes en Europa, Medio Oriente y Egipto, OVO regresa a Norteamérica y se presentará en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Los vestuarios, música y actores son de primer nivel / FOTO: CIRQUE DU SOLEIL

¿Cómo será tu participación en OVO?

“Yo soy uno de los clowns, soy el que más interacción tiene con el público, soy el que elijo a mi víctima para parte del show, lo pasareis súper bien”.

¿Cómo te prepararse para el personaje?

“Fue un reto para mí porque en mi carrera -llevo como 15 años en Cirque du Soleil- y antes del Cirque hacía otras cosas, pero siempre había hecho humanos, ya sea un mago o cualquier personaje, pero meterme en la piel de un insecto, eso te crea nuevos retos de movimientos, no usar palabras humanas, pero tenerme que explicar y que la gente me entienda sin decir palabras”.

¿Cómo te sentiste?

“Bien, yo siempre me discipliné en el humor gestual, físico, para mí era dentro de lo que cabe más fácil, siempre he trabajado eso, el viaje era poquito más fácil porque podía usar esa experiencia para meterlo dentro de un insecto”.

Ya han presentado el show en otros países, verdad, ¿se vive distinto en cada lugar?

“La verdad no, porque el show está muy estructurado y aunque yo pueda tener un margen de improvisación, el público siempre es lo mismo, en show en sí no cambia mucho”.

Compuesto por 100 personas de 25 países diferentes, incluyendo 53 artistas, OVO redefine los límites del cuerpo humano / FOTO: CIRQUE DU SOLEIL

Para ti, ¿qué significó este show en cuanto a que es un mundo pequeño, tan secreto?

“Fue una experiencia por el hecho de meterte en un insecto, lo hemos conseguido, la gente cuando venga se meterá, se reducirá al mundo del insecto y vivirá una experiencia a ese nivel, como si nos miraseis con lupa, es maravillosa, es meterte en un pedacito de la jungla en Brasil, donde los insectos se mueven a ritmo de samba y batucada, muy bien, ya lo veréis, son insectos que hacen desde aéreos, artistas haciendo cosas increíbles de circo pero en pieles de insectos”.

¿Qué nos puedes decir sobre el mundo maravilloso de los insectos?

“No le damos mucha importancia a los insectos, están ahí a nuestros pies, pero tienen una función importantísima, siempre se ha dicho que las abejas son de los animales más importantes en el planeta, pero todos tienen su labor y función en el planeta, y es uno de los mensajes que el show envía sobre la naturaleza, y que hay un mundo a tus pies”.

Llevas 15 años en el circo, ¿cómo ha sido esta carrera increíble, visitar países, estar en el tour?

“Fue un sueño hecho realidad, mis primeros 11 años fui directo a un show en Las Vegas, para mí venir de España y caer en la mejor compañía de entretenimiento como es Circo du Soleil, y llegar a Las Vegas, capital del mundo del entretenimiento, fue como jugar en primera división del mundo y la verdad fue muy importante; luego salté al mundo del tour, todo tiene su lado bueno y malo, pero al final lo que se mantiene es la calidad de los shows, ya sea en tour o arena, lo que hace que la compañía sea la única y la mejor”.

Cirque du Soleil Entertainment Group es un líder mundial en entretenimiento en vivo / FOTO: CIRQUE DU SOLEIL

¿Qué te inspira para seguir?

“Hago lo que me gusta y estoy en la mejor compañía, eso tiene un respaldo a nivel de todo, vestuarios, escenarios, todo es lo mejor, todo mi arte mi calidad está respaldada. Yo venía de un pueblo pequeñito de España actuando para 200 personas y llegar a actuar ahora para 4 mil personas cada día, vaya que cambia”.

¿Participas en diferentes momentos de OVO?

“Mi personaje junto con los otros dos clowns, tenemos un par de actos, luego hago transiciones, porque es el jefe de la colonia de insectos, el mero patrón, como jefe está casi todo el rato por ahí manteniendo todo en orden, pero es el más torpe de la colonia”.



¿Has tenido la oportunidad de visitar México?

“Con Cirque du Soleil nunca visité México, estuve por Latinoamérica pero estuve trabajando un año en Puerto Vallarta y la experiencia fue increíble”.



¿Cuál es el mayor reto para hacer reír al público?

“Ya sé el timing de los gags, se cómo manejarlo, solo el reto de no poder decir ni una palabra”.

¿Algo más de tu personaje, cómo decirle a la gente de qué trata OVO?

“A todo el mundo que me pregunta cómo es OVO los invito porque es muy especial, piensa que no es un show solo de acrobacias, payasos y actos, es una experiencia en la que te sumerges en el mundo de los insectos con una puesta en escena increíble, desde que entras a la arena ya lo respiras, en un pedacito de la selva amazónica de Brasil y pasan cosas, aparte de lo que verás, luego tienes que es un show interactivo, colorista, con una puesta en escena increíble, vestuarios únicos”.



¿A qué público sientes que va dirigido?

“Tranquilamente para todos, aquí exponemos los valores universales, como el amor y la amistad, mi personaje ayuda a que un insecto de la colonia encuentre al amor de su vida, valores básicos del ser humano, puestos en escena por insectos”.

OVO ha emocionado a más de 7 millones de personas en 40 países / FOTO: CIRQUE DU SOLEIL

¿Qué expectativas tienes con esta presentación?

“Ya he trabajado con el público mexicano, son muy apasionados, os conozco bien, tengo muchas ganas de estar ahí, quieras o no al ser español hablamos la misma lengua como países hermanos, eso se transmite, los mexicanos se sentirán muy identificados con este personaje, el idioma nos da una sensación de cercanía. Solo que aquí no hablamos en español, sino en el idioma de los bichitos que es universal”.

AA