108 Años El Informador: La labor continúa

Con dos sedes, una prensa moderna y un sitio web que cumple con los más altos estándares digitales, EL INFORMADOR celebra 108 años de vida reafirmando su compromiso con Guadalajara. Para el director general del diario, Carlos Álvarez del Castillo Gregory, este aniversario marca un punto de inflexión en la forma en que el periódico llega a la ciudadanía y se proyecta hacia sus anunciantes. “El periódico va a seguir muy bien en su versión impresa, en combinación con los servicios digitales. La Inteligencia Artificial nos facilitará la vida a todos, pero siempre serán necesarios profesionales que den contexto a lo que ocurre”.

Álvarez del Castillo ingresó oficialmente al diario en 1977. Desde entonces, han pasado 48 años de transformaciones que han mantenido vigente al periódico. Entre los episodios más desafiantes destaca la pandemia del Covid-19, que obligó a reinventar la forma de comunicarse con la audiencia. También subraya la importancia del cambio de sede del icónico edificio de Independencia 300, en el Centro de Guadalajara, a la avenida Ávila Camacho.

“Las condiciones del Centro Histórico de Guadalajara se han ido transformando. Cada vez se ha peatonalizado más el Centro, haciendo el acceso más complejo, así que buscamos cambiarnos a un lugar que tuviera el Tren Ligero cerca, vías de camión, que fuera accesible, y lo logramos con un espacio en Ávila Camacho”.

También la impresión se realiza en nuevas instalaciones, donde ya opera la prensa “Doña Stella”, bautizada así en honor a Doña Stella Gregory, su madre. “Es una prensa que nos permite hacer dos impresiones distintas a la vez. Eso es algo que siempre habíamos querido tener.

Esta fue la página que se imprimió durante el evento por el 108 aniversario de EL INFORMADOR. EL INFORMADOR/A. Navarro

Respecto al nombre, se llama así porque Doña Stella fue “pieza muy importante para el desarrollo del periódico”. Hasta su muerte hace tres años, “siempre estuvo al pendiente, era mi socia, duramos 17 años de socios después de la muerte de mi papá y siempre impulsando que fuéramos positivos, constructivos y orientadores. Fue la gran lectora del periódico, una gran crítica siempre, siempre con amor y pasión. Y en honor a ella, le pusimos ese nombre”, relata.

Reflexionando sobre lo que significan 108 años de historia, Carlos recuerda la evolución que ha tenido, no solo en el papel, sino también en lo digital.

“Hemos tenido una capacidad muy importante de adaptación. Nosotros, en los noventas, fuimos los primeros proveedores de internet en la ciudad. Fuimos pioneros”.

y agrega: “la tecnología y la comunicación siempre están de la mano. Y hemos ido evolucionando y tratando de mantenernos al día. Cuando hicimos la página web, decidimos que fuera gratuita, eso nos permite tener millones de accesos mensuales. La eficiencia de nuestra página es que ahí está todo al momento, mientras que la profundidad y la reflexión se publica en el periódico impreso”.

Sobre la misión del diario, asegura: “tratamos de ser un periódico no amarillista, no rojo, procuramos que nuestro vocabulario sea respetuoso, que las imágenes no sean dramáticas. Eso nos ha mantenido muy sólidos en la mente de los lectores”.

Doña Stella Gregory. Fue pieza clave en la transformación de EL INFORMADOR.

“Doña Stella” tiene la capacidad de imprimir hasta 22 mil ejemplares por hora y está en la nueva sede de EL INFORMADOR

En el marco del 108 aniversario del periódico, EL INFORMADOR le da la bienvenida al modelo Community más reciente de la marca Goss, que permitirá realizar dos impresiones distintas simultáneamente y, manteniendo la tradición desde la “Manuelita”, esta nueva prensa adopta el nombre de “Doña Stella”, en honor a Stella Gregory Remus, mamá del director general del diario, Carlos Álvarez del Castillo Gregory.

Esta máquina ya está en funcionamiento, con capacidad para imprimir hasta 22 mil ejemplares por hora en la nueva sede, ubicada en el cruce de las calles Nicolás Régules y Carteros, en la colonia Moderna, frente al parque Agua Azul. Cuenta con ocho juegos de cuatro unidades cada uno, divididas por dos dobladores. También permitirá imprimir el periódico del tamaño que sea necesario, destacó don Carlos. “Algo que siempre habíamos querido tener, y ahora ya es posible”.

La prensa fue comprada en Australia y su proceso de instalación representó un reto debido a sus dimensiones, peso y capacidad de impresión, indicó el ingeniero encargado de la obra, Diego Farías. Por la velocidad y por las grandes vibraciones de la máquina, fue necesario hacer una cimentación especial en las nuevas instalaciones. Además, el consumo de energía también representó un desafío. Toda la instalación tuvo una duración aproximada de tres meses.

El nombre “Doña Stella” responde a “puros romanticismos”, detalló, pero lo que se busca es mantener esa tradición desde los orígenes de EL INFORMADOR, cuando Don Jesús Álvarez del Castillo Velasco nombró a la primera rotativa ensamblada en México, y que llegó exclusivamente para el periódico, “Manuelita”, en honor su esposa, Doña Manuela Zuloaga, con quien contrajo matrimonio en 1908.

“Doña Stella” llega para suplir a su predecesora “La Roja” y para seguir mejorando los procesos de impresión y calidad, aseguró el ingeniero Luis Bodart, encargado del área de prensa del periódico.