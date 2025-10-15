Miércoles 2x1 en Superboletos: Lista de conciertos en Guadalajara que aplican hoy 15 de octubre

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 15 de octubre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 62 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen cuatro conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha Artista Recinto 18 de octubre José Madero Arena Guadalajara 25 de octubre Fey Hits Tour Arena Guadalajara 31 de octubre Pimpinela Arena Guadalajara 1 de noviembre Luli Pampin Arena Guadalajara 7 de noviembre 2000s por siempre Arena Guadalajara 27 de noviembre Marrano Rosa Arena Guadalajara 30 de noviembre El mundo de Fede Vigevani Arena Guadalajara 2 de diciembre Manuel Turizo Arena Guadalajara 5 de diciembre Maldita Vecindad e Inspector Arena Guadalajara 6 de diciembre Matute - Disco Stereo Arena Guadalajara 26 de febrero Despechadas: De mujer a mujer Arena Guadalajara

